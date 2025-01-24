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花蓮流行音樂AI實驗基地本月試營運 AI歌手駐館演唱

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
文化部長李遠（左1_）在Taiwan AILabs台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右1）陪同下，參觀花蓮流行音樂AI實驗基地。圖／文化部提供
文化部長李遠（左1_）在Taiwan AILabs台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾（右1）陪同下，參觀花蓮流行音樂AI實驗基地。圖／文化部提供

有百年歷史的花蓮舊酒廠第19棟成品倉庫，在台灣人工智慧實驗室的規劃下，轉型為花蓮在地流行音樂實驗基地，並於本月21日開放試營運，該地除了成為素人或專業音樂人都可體驗AI創作工具的實驗場所，更有駐館AI歌手「迴家」及「花瀾」進駐演唱。

文化部指出，台灣流行音樂很有自己獨特的風格及文化，其中花東地區尤其具備豐沛創作能量，歷年來曾孕育許多優秀的金曲歌手，考慮近幾年來科技工具發達，流行音樂與科技創作工具的親和性非常高，因此選擇花蓮文創園區，將具有百年歷史的舊酒廠建物內部翻新，並由台灣人工智慧實驗室，在花蓮流行音樂AI實驗基地內，導入台灣原生的AI創作工具，無論是素人或者專業音樂人，都能透過花蓮AI流行音樂實驗基地獲得創新音樂體驗。

文化部表示，基地中的所有音樂創作元素，包含歌詞、樂曲、歌聲、MV影像、皆由台灣團隊打造的生成式AI技術創造。技術核心為「AI音樂FedGPT大腦」，負責管理網路設備、電力和散熱系統，支持場館數位展示、互動系統及通訊設備。使用者與AI對話產生的詞曲，則是由台灣人工智慧實驗室研發的大型語言模型FedGPT，它是由台灣原生的技術所創造，具有超過1000億筆資料的繁體中文語料訓練GPT。

AI生成的MV則是由FedGPT內建的視覺語言模型，輔以人物辨識、物件辨識，分析並理解台灣流行音樂MV資料並生成特色MV。台灣人工智慧實驗室也與歌手合作，取得授權訓練AI模型，花蓮流行音樂AI實驗基地將有駐館AI男歌手「迴家」及AI女歌手「花瀾」，演唱到訪觀眾所創作的歌曲。

文化部提到，花蓮流行音樂AI實驗基地共有2層樓，1樓結合花東自然音景與山海意象，隱喻先民創作靈感，遊客可在「音樂廊道」掃描QR Code，由AI引導體驗，在「創作異世界」創作專屬歌曲，歌曲MV完成後於「拾酒糧倉」演出，最後在出口「星光大道」拍照留念。而基地的2樓則設計成多功能的音樂創作空間，包含可租借的「造音空間」錄音室、「團創工坊」練團室，都是未來訓練AI與互動的創作空間，另外也設計結合AI手作課程教室、會議室或其他用途的「未來內容創作空間」，將於開幕後陸續對外開放租借。

文化部指出，為促進創作生態發展，基地預定提供多樣化的優惠與合作方案，讓音樂創作者、學生與在地居民共享資源，可以舉辦作品發表會、AI Vocal演唱會、創作營、工作坊或音樂交流活動等形式，共享音樂創作場域。花蓮流行音樂AI實驗基地試營運後，正式開幕活動將於3月14日白色情人節舉行，114年將舉行一系列講座、課程及演出活動。

「創作異世界」由AI引導體驗，每個人都可以創作自己專屬的歌曲。圖／文化部提供
「創作異世界」由AI引導體驗，每個人都可以創作自己專屬的歌曲。圖／文化部提供
民眾透過AI完成歌曲MV後，可於「拾酒糧倉」演出，為自己舉辦一場演唱會。圖／文化部提供
民眾透過AI完成歌曲MV後，可於「拾酒糧倉」演出，為自己舉辦一場演唱會。圖／文化部提供

台灣人 花蓮 音樂

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