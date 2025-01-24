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桃園推旅宿祭2025台灣燈會獨家好康 以往只招待貴賓
2025台灣燈會在桃園，以親子為主題的「光的遊戲場」2月7日搶先試營運，桃園市觀光旅遊局也與旅宿業者合作推「5星級賞燈方案」，入住指定飯店旅館不僅享燈區專屬接駁，還能登上貴賓專屬的開燈台賞燈，有興趣民眾得把握機會。
「光的遊戲場」位於機場捷運A19站周邊，除了10公尺高的卡比獸，還有6公尺高的皮卡丘，燈區還分有活力發光站、青春光劇場、城市聚光燈、光臨千塘國、福光滿意讚5大主題，融合馬戲團、水圳景觀與各族群文化特色，都將在主燈點亮前登場。
局長周柏吟表示，「5星級賞燈方案」共有45家優質旅宿參與，住桃園好棧送限量小禮袋，住指定旅宿有機會搶先獲得蛇年限定小提燈，另有旅宿專屬接駁區，方便民眾賞燈。值得一提的是，以往只招待貴賓的賞燈最佳視野區「開燈台」，今年特別開放住宿民眾憑證換券進入。
另外，觀旅局配合燈會還有12條特色旅遊路線，景點遍布桃園13個行政區，多元選擇滿足各種族群需求，針對春節9天連假也設計「小龍年遊大龍門」旅宿優惠，將大溪、龍潭、石門水庫周邊觀光資源串接，帶領遊客體驗地方獨有景色、美食與文化魅力，詳情可上桃園觀光導覽網（https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/event/couponlist）查詢。
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