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合歡山有結冰機率 台14甲翠峰至大禹嶺預警封閉

中央社／ 南投縣24日電

交通部公路局表示，由於東北季風增強，夜間氣溫下降加上水氣偏多，台14甲線合歡山高海拔路段有局部路面結冰機率，今天晚間至明天清晨預警封閉台14甲線翠峰至大禹嶺路段。

合歡山今天凌晨短暫降雪，交通部公路局中區養護工程分局下午發布新聞稿表示，中區、東區分局依最新氣象情資研判，由於東北季風增強，夜間氣溫下降、水氣偏多，台14甲線合歡山路段今天有局部路面結冰機率，路側局部殘冰、殘雪不易消融。

中區分局指出，維護用路安全，今晚6時至明晨7時預警封閉台14甲線18公里處南投翠峰至41.5公里處花蓮大禹嶺路段，並視實際天氣狀況，不排除提前啟動管制或擴大範圍至台8線，25日清晨7時視天氣及道路狀況，再決定開放或限加掛雪鏈車輛通行，造成不便請見諒。

另外，南投縣警察局仁愛分局指出，合歡山海拔逾3000公尺，下雪機率高，請民眾上山前查詢天氣，備好禦寒衣物、雪鏈等適當裝備；合歡山去年因疲勞駕駛造成80多件交通事故，提醒遊客避免疲勞駕駛，並勿任意插隊及違規停車，加強取締各項交通違規。

南投縣 合歡山

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