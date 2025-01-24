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甄嬛傳皇上駕崩又來了 醫師提醒小心乾眼症上身

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
恩主公醫院眼科主治醫師王昱涵指出常在診間遇到觀看3C螢幕過久的病患，出現乾澀、異物。圖／恩主公醫院提供
恩主公醫院眼科主治醫師王昱涵指出常在診間遇到觀看3C螢幕過久的病患，出現乾澀、異物。圖／恩主公醫院提供

今年春節連續九天的假期，不少民眾習慣假日宅在家追劇，知名後宮甄嬛傳電視台今年照例在春節馬拉松直播，魷魚遊戲2、我的完美秘書戲劇節目正夯，很多人追節放假持續追劇，恩主公醫院眼科主治醫師王昱涵提醒小心乾眼症上身。

王昱涵指出，經常追劇成人最常見的是造成瞼板腺功能障礙，導致乾眼症；兒童則是容易造成近視加深，如果發展成高度近視，未來發展成視網膜病變、視網膜剝離、青光眼的風險都會增加，特別提醒兒童一天最好不要觀看3C螢幕超過30分鐘。

她表示常會在診間遇到這類觀看3C螢幕過久的病患，出現乾澀、異物感、眼睛脹痛、流眼油、眼睛癢、視力模糊等症狀，經診治過後，使用人工淚液和藥用凝膠，配合眼睛一天1至2次，每次10至15分鐘的熱敷，以及生活習慣調整後，多數的患者的症狀能獲得改善，若無法改善可能有其他角膜疾病或眼瞼疾病，需要再至醫院就診，做進一步的檢查與治療。

恩主公醫院營養室主任江詩雯則說，春節期間攝取過量的飽和脂肪與反式脂肪，會增加眼睛黃斑部病變的機率，罹患心血管疾病的風險，建議透過彩虹蔬果攝取食材中的天然維生素與植化素，對視力保健有幫助。

此外，深海魚類富含Omega-3多元不飽和脂肪酸，可以改善發炎反應，保護視網膜內的感光細胞，建議選擇鮭魚、鯖魚等深海魚類；素食者則可透過亞麻仁籽及核桃來補充。維生素C具有抗氧化功能，能防止視網膜受紫外線傷害。

反式脂肪 視網膜 追劇

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