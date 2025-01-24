春節出國旅客恐創疫後高峰 賴清德指示桃機多宣導防詐

明天就是春節連續假期首日，今天傍晚因應下班及返鄉人潮，預計將有一波疏運高峰。賴清德總統、交通部長陳世凱等人今赴台北車站聯合災防中心聽取各單位疏運計畫。由於春節期間不少民眾規畫出國，而近期民眾被騙至柬埔寨、緬甸等事件時有所聞，賴清德總統會中也指示桃園機場公司對旅客多加宣導及提醒。

賴清德總統今致詞表示，台鐵、高鐵今年春節期間都自主提升運量，增加服務量能，各運具也相互聯防、成立應變中心，進行智慧化管理，分析最高運量及因應措施，對大家的努力表示肯定，疏運期間唯一目標就是讓國人在春節期間能愉快旅遊、平安回家。

桃園機場公司董事長楊偉甫會中指出，去年春節單日出入境最高達13萬人次，昨天出入境旅客已達14萬4千人次，今天預估可達14萬6千人次，創下疫後春節單日出入境最高人數，今年春節期間預估單日最高可達15萬人次，整體上看130幾萬人次，已於出境安檢增加人力，每天上午起第一航廈共設有9條安檢通道、第二航廈有12條，將每人排隊時間控制在20分鐘內。

賴清德總統進一步詢問，現在柬埔寨、緬甸為旅遊橙色警戒，泰國為黃色警戒，機場公司是否有掌握前往人次？應針出國旅客多加宣導，避免受騙。長楊偉甫則坦言，人數沒有掌握，但都有張貼防詐標語。

台鐵公司董事長杜微會中也報告，春節假期疏運1月23日至2月3日共12天，全線加開326列加班車、支線加掛1105輛車廂，運能較平日增加9.2%每日、較去年增加3%。今天到小年夜預估以返鄉人潮為主，初一到初四以中短程出遊人潮為主，初二到初五則為返工人潮。

杜微指出，今年春節疏運期間，平均載客數約70.3萬人次，初三預計達全線單日最高載客數86萬人次，其中西線單日最高載客數同日有77.2萬人次，東線單日最高載客數為初四9萬人次。

高鐵公司總經理鄭光遠指出，春節疏運期間，單日最大運量預估於初三及初四約34.3萬人次；單向最大運量預估於初四北上約21.6萬人次。疏運期間預計加開380班次，總計開行2258班次，其中，初三、初四為疏運最高峰，分別開行 211及206班次疏運旅客。

鄭光遠表示，疏運期間全車隊34組車組數投入營運，共提供221萬個座位運能，較平常增加17.8%，並依旅運需求劃分2至8節自由座車廂。

高速公路局長趙興華指出，往年春節假期初二至初四國道車流都可達130百萬車公里，今年預估國道車潮將在初三將達最大量，其中北向更集中在初三至初五，已規劃匝道管制、高乘載、差別費率等進行管控。