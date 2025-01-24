嘉義大林慈濟醫院升格準醫學中心 將斥40億提升急重症醫療

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義縣慈濟醫院大林分院申請評鑑，獲選為「準醫學中心」，衛生局長趙紋華今到醫院貼紅榜祝賀，未來將提升急重症醫療及長照服務，投入40億元打造質子治療設備，造福雲嘉南地區癌症病人。

大林慈濟醫院2000年7月24日落成，證嚴上人體會「因病而貧」，發願在缺乏醫療資源地區籌建醫院，25年來持續深耕雲嘉南地區，今天獲升格為準醫學中心，立委王育敏辦公室主任何博倫、議員江志明服務處主任江志弘、大林鄉民代表會主席謝明瑞等人都到場祝賀。

慈濟醫院師姐感動落淚哽咽的說，當年醫院剛要成立時，開了300多次會議，是大家一起努力奔走，動土第3次才成功，相信好事多磨，醫院就像是自己的小孩，從無到有一路走來，看到醫院升格為準醫學中心，真的很開心、感動，感謝為醫院默默付出的每一個人。

院長賴寧生說，大林慈濟醫院建院25年，持續守護這塊土地，感恩病人長期信任及主管機關指導，目前平台已建置完成，將持續精進急重症醫療，投入40億元打造質子治療設備，造福雲嘉地區癌症患者，也會投入長照服務，促進長照機構及行為醫療。