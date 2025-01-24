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嘉義大林慈濟醫院升格準醫學中心 將斥40億提升急重症醫療

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，院長賴寧生感謝全體員工付出，未來將投入40億元提升急重症醫療資源。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，院長賴寧生感謝全體員工付出，未來將投入40億元提升急重症醫療資源。記者黃于凡／攝影

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義縣慈濟醫院大林分院申請評鑑，獲選為「準醫學中心」，衛生局長趙紋華今到醫院貼紅榜祝賀，未來將提升急重症醫療及長照服務，投入40億元打造質子治療設備，造福雲嘉南地區癌症病人。

大林慈濟醫院2000年7月24日落成，證嚴上人體會「因病而貧」，發願在缺乏醫療資源地區籌建醫院，25年來持續深耕雲嘉南地區，今天獲升格為準醫學中心，立委王育敏辦公室主任何博倫、議員江志明服務處主任江志弘、大林鄉民代表會主席謝明瑞等人都到場祝賀。

慈濟醫院師姐感動落淚哽咽的說，當年醫院剛要成立時，開了300多次會議，是大家一起努力奔走，動土第3次才成功，相信好事多磨，醫院就像是自己的小孩，從無到有一路走來，看到醫院升格為準醫學中心，真的很開心、感動，感謝為醫院默默付出的每一個人。

院長賴寧生說，大林慈濟醫院建院25年，持續守護這塊土地，感恩病人長期信任及主管機關指導，目前平台已建置完成，將持續精進急重症醫療，投入40億元打造質子治療設備，造福雲嘉地區癌症患者，也會投入長照服務，促進長照機構及行為醫療。

縣府衛生局長趙紋華說，慈濟醫院深耕地方25年，近年從區域醫院等級提升至重度急救責任醫院，也持續投入偏鄉醫療，未來將投入質子設備及偏鄉地區視訊診療，代表醫療水準達到準醫學中心等級，期許未來服務更多鄉親，再來要把「準」拿掉，成為真正的醫學中心。

嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，將提升急重症醫療及長照服務。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，將提升急重症醫療及長照服務。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，衛生局長趙紋華（左）今到醫院門口張貼紅榜。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，衛生局長趙紋華（左）今到醫院門口張貼紅榜。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，衛生局今到醫院張貼紅榜祝賀。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大林慈濟醫院升格為準醫學中心，衛生局今到醫院張貼紅榜祝賀。記者黃于凡／攝影

慈濟 衛生局 醫學中心

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