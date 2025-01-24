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農曆年前鬧血荒 A、B、O型庫存都偏低

中央社／ 記台北24日電

春節連假將展開，受冷氣團接連報到的影響，捐血入不敷出，全台血液庫存量只夠用5.5天，且A型、B型、O型都偏低，台中每種血型都缺最告急，捐血中心籲民眾接下來3天踴躍挽袖。

血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天上午7時30分為止，全台血庫只夠用5.5天，其中A型、B型、O型均偏低，各剩5.4天、6.6天、4.6天，只有AB型庫存量8.3正常。

各縣市血液庫存量都偏低，台北捐血中心4.7天、新竹中心6.6天、高雄中心6.0天。台中中心雖然有5.3天，但每個血型都缺最告急，且AB型血只剩3.9天急缺。

血液基金會自去年底至今年1月27日（小年夜）期間，啟動捐血月活動，盼把安全庫存量衝到10天，讓有用血需求者也能安心過年。台北捐血中心企劃課長劉俊宏今天告訴中央社記者，現在募集的狀況不太理想。

劉俊宏指出，受冷氣團影響，血荒和冷空氣一樣，一路從北而南，台北只是感受最前頭，因為感冒的民眾人數變多，加上流感疫情創下10年來最嚴重，均影響民眾的捐血數量。

用血量卻大增，劉俊宏以台北中心為例說明，對比113年資料，可以發現114年1月1日至21日的血液供應量增加約3600袋，再加上113年12月供應量也比前1年增加1900袋，換言之，最近冬季用血量比前1年大增5500袋之多。

劉俊宏說，根據台北捐血中心預估，目前血量短缺1.1萬袋，除夕之前還需要備妥2萬袋，才能好好過年，呼籲民眾可以在未來3天踴躍出門、挽袖捐血，才能達到設定的目標值，讓過年連假期間的供血無虞。

冷氣團 庫存 捐血中心

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