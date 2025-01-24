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吉伊卡哇25日登陸高雄 高雄50家旅宿搶商機

中央社／ 高雄24日電

高雄市今年攜手知名IP「吉伊卡哇」打造冬日遊樂園，活動明天起在愛河灣登場。觀光局表示，活動提升訂房率，福華、漢來、英迪格、承億酒店等50家旅宿業者都推出旅宿優惠。

觀光局長高閔琳表示，為接待全台及海外旅客，月初召開2場「旅宿輔導暨大型活動說明會」，讓高雄觀光業者掌握春節活動商機；目前已有50家旅宿業者響應推出各式旅宿折扣優惠，並紛紛表示「高雄冬日遊樂園」活動不僅提升住房率、帶來可觀觀光產值。

高閔琳說，2024高雄燈會「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」邀請黃色小鴨重磅回歸愛河灣，吸引逾900萬參觀人潮，「高雄冬日遊樂園」創下逾新台幣140億元經濟產值；今年觀光局攜手3名來自日本的小可愛「吉伊卡哇」，不僅要帶給民眾滿滿吉利幸福感，更可望再次引爆全台春節話題。

活動將於明天至2月16日在愛河灣登場，除「吉伊卡哇（Chiikawa）」3名小可愛抵達高雄，16至18號碼頭（輕軌旅運中心站）也將推出25項免費遊樂設施與藝文展演等活動，同時設有美食市集。

觀光局指出，為迎接觀光人潮，高雄旅宿業者推出優惠方案，高雄福華大飯店推出「高雄燈會chill卡哇伊 遊港啟航」住房專案，入住贈送高雄限定大港巡航遊艇船票、造型一卡通、貼紙，並加贈Hovii Café外帶飲品買一送一。

高雄萬豪酒店推出週日至週四入住專案房型，每房贈送可愛IP造型一卡通及貼紙，並依房型人數贈送文化遊艇船票，憑票免費搭乘專屬航班，與大型IP近距離合照。

高雄漢來大飯店主打「玩酷港都 海上超跑派對」，入住港景客房每晚含早餐6388元起，享有「艇萌玩家」海上超跑遊艇體驗1次，可在客房欣賞、近身體驗愛河灣港景。

承億酒店則有4人入住經典和式雙人房4999元起，享早餐加購買一送一。水京棧國際酒店推出名字裡有指定文字，即可享平日豪華客房5500元起，且憑與高雄冬日遊樂園合照來酒店餐廳用餐均有不同優惠。高雄日航酒店早鳥預訂享折扣，每房4000元起。多野樂旅館為吸引毛小孩家庭來高雄過好年，推出帶「貓、鼠、兔」毛孩入住，贈送照顧服務90分鐘。

愛河 遊樂園 酒店

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