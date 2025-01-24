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過年期間小病別衝大醫院 衛福部億元獎勵診所藥局營業

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
衛福部規畫獎勵西醫診所及社區藥局，春節醫療服務不打烊，加成獎勵費用預估1.14億元。本報資料照片
衛福部規畫獎勵西醫診所及社區藥局，春節醫療服務不打烊，加成獎勵費用預估1.14億元。本報資料照片

長達9天的春節假期即將開始，不過年節期間民眾與親友團聚，過往常發生吃壞肚子等狀況，加上秋冬呼吸道疾病流行，但年節期間不少診所休診，民眾只好衝大醫院，過去就曾因此發生過急診擁塞的現象，為就近提供醫療照顧，衛福部鼓勵診所與社區藥局，在除夕至初五間提供醫療服務，並給予診察費、藥事服務費加計3成，預估獎勵費用約1.14億元，這是新冠肺炎疫情後首次規畫的政策。

衛福部次長林靜儀表示，春節假期擔心有些民眾，會出現如腸胃道症狀等就醫需求，只能跑到醫院急診造成擁塞，健保署和醫事司今年規畫，鼓勵基層診所和社區藥局，從1月28日除夕到2月2日初五提供服務，讓輕症患者就近得到照顧，希望大家開心過年。

林靜儀提醒，今、明2天應該也是很多醫療院所開診的最後2天，慢性病患者要確定，過年期間是否不會斷藥，「還是拜託大家身體保重」，慢性病該吃藥就吃藥，同時要節制飲食、避免暴飲暴食，前往人潮多的地方，要戴口罩洗手，否則過年期間生病反而掃興。

健保署長石崇良說，這是新冠肺炎疫情後首次提出的計畫，主要是考量本次連假長達9天，類流感也還沒有完全過高峰，所以藉由去年除夕至初五的就醫人數，加三成推估出本次1.14億的獎勵費用，陸陸續續登陸到健保快易通系統中，鼓勵期間可提供服務的院所，至健保資訊網服務系統（VPN）登錄服務時段訊息，以供有需要的民眾查詢。

民眾若遇身體不適就診，可透過健保署網站，查詢特約院所開診或藥局服務時段資訊點選查詢，另外，民眾也可透過手機，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺（APP）」，進入「醫療查詢／就醫院所查詢」輸入關鍵字，地圖將會呈現所在地附近的特約醫療院所或藥局；或點選「進階查詢」，勾選服務時段及其他篩選條件，尋找符合需求的特約醫療院所及藥局。

春節連假期間，民眾若有疑問，每日上午9時至下午5時，可撥打免付費服務專線0800-030-598，手機請改撥（02）4128-678專人提供服務。 

除了基層診所與藥局，目前疾管署已針對急救責任醫院，於初一至初三開設呼吸道傳染病特別門診予以獎勵，分別為全國157家醫院，共計開設1230診次傳染病特別門診，提供包括呼吸道、腸胃道等各項傳染病診治服務，有需要的民眾可善加利用，並請於就診時佩戴口罩，落實個人防護，避免交叉感染。

健保署 新冠肺炎 藥局

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