義大醫院升格醫學中心 3月起門診調高為420元急診750元

衛福部今天宣布高雄義大醫院從原本的準醫學中心確定晉升為醫學中心，成為全國第23家醫學中心。衛福部預估，義大醫院升格後，每年約增加8000萬元健保費，門診一般民眾負擔從240元調升為420元，急診部分則由400元增為750元，於3月1日開始實施。

台灣1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年須評鑑1次，每200萬人口設置一座醫學中心，依現行規定，全國醫學中心的上限為20座。

去年這一上限首次被突破。北區及台北區醫學中心評鑑結果公布，台北慈濟醫院、雙和醫院、新竹台大分院等3家醫院成功晉升為醫學中心，全國醫學中心22座，突破原本20座上限。

衛福部今發布113年度醫學中心醫院評鑑結果，新增1家醫學中心為義大醫療財團法人義大醫院（高屏區），成為第23座全國醫學中心，義大醫院也是繼高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚後，高雄第4家醫學中心。

義大醫院從2004評鑑區域教學醫院，在2017年評鑑準醫學中心，已連續7年爭取升格，衛福部宣布今天評鑑結果為優等，分數達到醫學中心標準，正式將義大醫院升格為醫學中心。

對於義大醫院升格醫學中心，立委邱議瑩表示，義大醫院加入醫學中心行列後，將使高屏地區獲得幾項重大效益，包括均衡南北醫療資源、促進區域醫療合作、縮短偏鄉醫療差距。

邱議瑩說，高屏地區人口364萬僅3家醫學中心，對比大台北地區10家醫學中心服務752萬人口的資源配置，高屏區仍有強化醫療服務的需求，特別高雄東九區，長期因交通與醫療資源不足而導致居民就醫不便的情況，急需第4家醫學中心。

義大醫院升級醫學中心，立委林岱樺說，高雄終於迎來第4座醫學中心，將提升急、重、難、罕4大病症醫療量能，立委許智傑說，未來高雄醫療服務大幅提升。

健保署署長石崇良表示，醫學中心病房費、護理費、診察費增加，義大醫院升格後全年預估將增約8000萬元，以高屏區的總額867億推估，影響健保點值不超過0.001元。