警政署長視察桃機疏運情形 發紅包慰勉第一線執勤航警

農曆春節即將到來，今年過年將有9天連假，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾15萬人次，航空警察局第一線人員犧牲假期為旅客服務，警政署署長張榮興今天親臨桃園國際機場，慰勉第一線執勤同仁辛勞，並指示務必全力做好出入境旅客疏運工作。

航警局表示今年農曆春節連續假期疏運期間為1月24日至2月4日共計12天，桃園國際機場公司預估春節疏運出入境高峰將落在1月27日（小年夜）至1月30日（初二）及2月1日（初四），屆時為因應出入境旅客驟增情形，將依桃園機場公司春節期間每小時之預報量機動調度內、外勤警力，並增開安檢通關動線，出境旅客尖峰及爆量時段將保持安檢線全開，也會製作海報及語音宣導優化安檢動線。此外，也將預先完成安檢儀器整備、協調廠商全時待命維修等準備措施，以達成農曆春節連續假期出入境旅客疏運任務。