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警政署長視察桃機疏運情形 發紅包慰勉第一線執勤航警

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾15萬人次，航空警察局第一線人員犧牲假期為旅客服務，警政署署長張榮興（左三）慰勉第一線執勤同仁辛勞，並指示務必全力做好出入境旅客疏運工作。圖／航空警察局提供
農曆春節連續假期即將到來，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾15萬人次，航空警察局第一線人員犧牲假期為旅客服務，警政署署長張榮興（左三）慰勉第一線執勤同仁辛勞，並指示務必全力做好出入境旅客疏運工作。圖／航空警察局提供

農曆春節即將到來，今年過年將有9天連假，桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾15萬人次，航空警察局第一線人員犧牲假期為旅客服務，警政署署長張榮興今天親臨桃園國際機場，慰勉第一線執勤同仁辛勞，並指示務必全力做好出入境旅客疏運工作。

航警局表示今年農曆春節連續假期疏運期間為1月24日至2月4日共計12天，桃園國際機場公司預估春節疏運出入境高峰將落在1月27日（小年夜）至1月30日（初二）及2月1日（初四），屆時為因應出入境旅客驟增情形，將依桃園機場公司春節期間每小時之預報量機動調度內、外勤警力，並增開安檢通關動線，出境旅客尖峰及爆量時段將保持安檢線全開，也會製作海報及語音宣導優化安檢動線。此外，也將預先完成安檢儀器整備、協調廠商全時待命維修等準備措施，以達成農曆春節連續假期出入境旅客疏運任務。

航警局也特別提醒，國人出國旅遊，刀、剪工具等危安物品需託運，不能以手提行李或隨身攜帶上機，行動電源及打火機等危險品不能託運，應隨身攜帶；進入安檢線前先將帽子、外套及皮帶等物品脫掉放入安檢置物盒通過X光儀檢查，另容器超過100毫升的礦泉水、飲料及罐頭等液（膠）態類物品也應拋棄或倒掉處理，以節省排隊時間，加快安檢速度，共同維護飛航安全。

農曆春節連續假期即將到來，警政署署長張榮興（左二）今天親臨桃園國際機場，慰勉第一線執勤同仁辛勞，並指示務必全力做好出入境旅客疏運工作。圖／航空警察局提供
農曆春節連續假期即將到來，警政署署長張榮興（左二）今天親臨桃園國際機場，慰勉第一線執勤同仁辛勞，並指示務必全力做好出入境旅客疏運工作。圖／航空警察局提供
桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾15萬人次，航空警察局第一線人員犧牲假期為旅客服務，警政署署長張榮興（左五）今天親臨桃園國際機場，慰勉第一線執勤同仁辛勞並發放紅包。圖／航空警察局提供
桃園國際機場疏運高峰預計自1月25日起逐日遞增，預估單日旅客量將逾15萬人次，航空警察局第一線人員犧牲假期為旅客服務，警政署署長張榮興（左五）今天親臨桃園國際機場，慰勉第一線執勤同仁辛勞並發放紅包。圖／航空警察局提供

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