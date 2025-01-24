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台中1家3口感染不同病毒 醫師籲春節別忌諱就醫

中央社／ 台中24日電

近日呼吸道與腸胃型病毒正流行，衛福部台中醫院今天表示，日前有1家3口同時感染3種病毒或細菌，提醒民眾身體不適應立即就醫，千萬別有過年不能到醫院的迷思，避免延誤治療。

農曆春節連假將到來，台中醫院今天召開記者會，小兒科主任李德敏在會中表示，近日碰到1家3口同時感染3病毒的案例，其中爸爸流感、媽媽腺病毒、兒子黴漿菌肺炎，幸好家長警覺性高，及時就醫接受治療，3人在年前康復，可以健康迎春節。

還有1家3代5口全感染諾羅病毒案例，李德敏指出，阿公和阿嬤先高燒、嘔吐，接著傳給兒子、媳婦，再傳給3歲孫子嚴重嘔吐到無法進食、吃藥，還住院治療。

李德敏也提到，還有男子參加公司尾牙聚餐，聚餐後1人先又吐又拉，接著全桌同事先後出現症狀，就醫才發現全都感染諾羅病毒。

台中醫院感染科主任陳宗家指出，農曆春節連假將到來，許多民眾會返家過年圍爐或出遊旅行，近一個月來，不但急診與門診人數暴增平日3成以上，疾管署也提醒台灣正處於流感流行期。

陳宗家表示，疾管署監測到腸胃型諾羅病毒疫情也開始升溫，提醒民眾勤洗手，到人群聚集地方戴口罩，萬一生病了要盡速就醫，千萬不要有過年不能到醫院的迷思，避免延誤治療。

陳宗家提醒，春節期間出國旅遊的民眾，包括日本、韓國正在流感大流行，越南等國家則是麻疹疫區，提醒前往這些地區旅遊民眾最好出發前2週，到醫院接種疫苗，春節假期健康出遊平安回家。

中醫 春節 諾羅病毒

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