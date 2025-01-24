今年首例瘧疾現蹤 30歲染疫女「入境地」曝光

國內新增今年首例境外移入瘧疾病例，衛福部疾管署指出，這是位30多歲外籍女性，個案本月上旬自肯亞入境，1月19日出現頭痛、發燒，1月23日至醫院就醫，經診斷為惡性瘧，今年累計1例境外移入個案，近5年累計19例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內新增1例境外移入瘧疾病例，為30多歲外籍女性，今年1月上旬自肯亞入境，1月19日出現頭痛、發燒，1月23日至醫院就醫，經診斷為被稱作熱帶瘧的「惡性瘧」，個案經治療後返回個案丈夫的公司宿舍休養，衛生單位將追蹤個案健康狀況及後續檢驗結果。

依據疾管署監測資料顯示，今年累計1例境外移入個案，與過去4年，2021年到2024年同期的0至1例相當。近5年，為2021年到2025年已累計19例確定病例，均為境外移入，感染地區以非洲國家為多，檢出病原體以惡性瘧為主，其次為間日瘧。

疾管署指出，國際間瘧疾疫情持續，且於我國發生境外移入病例，依據世界衛生組織（WHO）年報資料顯示，2023年全球有2.63億病例及59.7萬例因瘧疾死亡，約9成4以上均發生在非洲，其中肯亞約300萬餘例病例，亞洲國家部分，去年印度累計已逾20萬例，高於2023年同期，另於泰國及南韓分別累計4000及700餘例。

疾管署表示，瘧疾是由感染瘧原蟲的瘧蚊，叮咬人類而傳染的疾病，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧、卵形瘧，間日瘧跟卵形瘧，可能潛伏在肝臟數星期或甚至數年後再復發，所以在治療完血液瘧原蟲之後，必須再服用第二線的抗瘧疾藥物「普來馬奎寧」（primaquine）做根除治療，以避免間日瘧或卵形瘧復發。

整體而言，以間日瘧及惡性瘧最常見，大多數人感染後，可能於7天至30天內出現症狀，早期症狀與流感類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

疾管署呼籲，民眾前往瘧疾流行地區，請至少於出國前1個月，先至國內旅遊醫學門診諮詢，並依醫師指示於出國前、出國期間及返國後持續不中斷服用瘧疾預防藥物；旅遊期間請穿著淺色長袖長褲，塗抹政府機關核可的防蚊藥劑，盡量安排住在有紗門紗窗的房舍。

返國後，如出現疑似症狀應盡速就醫，並提供醫師旅遊史及曾服用的瘧疾預防藥物等資訊，以做為診斷與治療參考，相關資訊請至疾管署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw)，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。