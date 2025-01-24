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今年首例境外移入瘧疾 確診個案肯亞女性來台探親

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
南市確診今年首例境外移入瘧疾病例，衛生局呼籲民眾前往瘧疾流行區域應做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供
南市確診今年首例境外移入瘧疾病例，衛生局呼籲民眾前往瘧疾流行區域應做好防蚊措施。圖／台南市衛生局提供

南市確診今年首例境外移入瘧疾病例，該案為30多歲肯亞女性，無慢性病史，1月10日自高雄機場入境並前往善化區探親，19日開始出現頭痛及發燒症狀，23日前往奇美醫院急診就醫，今日經疾病管制署研判確認感染惡性瘧，為今年國內境外移入瘧疾首例。

衛生局表示，目前個案症狀緩解，已返回案夫善化區公司宿舍休養，衛生所已完成瘧疾相關衛教並持續關懷個案病況。

瘧疾為一種由感染瘧原蟲的瘧蚊叮咬人類所引發的傳染病，主要流行於非洲、中南美洲、東南亞、南亞及大洋洲島國等地。依瘧原蟲之特性，可分為間日瘧、三日瘧、惡性瘧(又稱熱帶瘧)、卵形瘧，其中以間日瘧及惡性瘧最為常見。

瘧疾潛伏期通常介於7至30天，早期症狀與流行性感冒類似，主要為發燒，也可能出現頭痛、肌肉痛、關節痛、噁心、嘔吐和疲倦等症狀，如未接受適當的治療，發病數天後會出現間歇性或週期性的畏寒及顫抖、發燒及出汗等症狀，嚴重者可能導致脾腫大、黃疸、休克、肝腎衰竭、肺水腫、急性腦病變及昏迷。

衛生局提醒，目前台灣某些區域仍有瘧蚊分布，如果民眾前往國外瘧疾流行區旅遊，返國後出現上列疑似症狀，應避免前往前揭瘧蚊分佈的區域，避免將瘧原蟲傳給本地瘧蚊，而造成瘧疾的散播。

市長黃偉哲呼籲，春節連假，國際旅遊頻繁，民眾前往瘧疾流行區域，可先至旅遊醫學門診向醫師諮詢，評估感染的風險、預防性投藥的需求與是否有服用上的禁忌症，並依醫師指示於出國前、旅遊期間及返國後不間斷服用瘧疾預防藥物。

在瘧疾疫區停留期間，應做好防蚊措施，盡量穿著淺色長袖衣褲，或塗抹衛生福利部核可的防蚊藥劑，居住有紗門紗窗之房舍並使用蚊帳；返國後如有出現疑似症狀應儘速就醫，並詳細告知旅遊史及曾服用瘧疾預防藥物等資訊，以利醫師作為診斷及治療參考依據。

瘧疾 衛生局 醫師

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