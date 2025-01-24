健檢紅字嚇壞蔡黃汝 女神體質容易增肌令人羨慕

出道多年一直維持姣好外型的蔡黃汝，透露日前健檢報告出現紅字，高膽固醇及低密度膽固醇紅字超標，讓她立刻重新回歸健身房行列，她笑著說，經過多年實測，其實自己屬於容易長肌肉的體質，所以擔任節目主持人出外景以來，就很少做運動，但這次健檢紅字讓她重新找回運動好習慣。

「每個階段有不同健身觀念，我現在每周進健身房兩次，每次運動30到40分鐘。」她基本上以橢圓機、飛輪為主，偶爾也在跑步機上健走，每次爆汗之後，最喜歡背靠彈力球放鬆緊繃的背部，「運動流汗真的很排解壓力，讓心情正向。」再搭配健康飲食，前陣子的健檢報告終於數字降到高標邊緣，雖然目前還是超標，但已經看到努力的成效，「運動同時也有許多自我對談、靜心時刻，也是我享受的一部分。」

以甜美出道、憑實力站穩演藝圈

出道16年來，她的演藝版圖跨足主持、歌唱和戲劇，人氣也隨著時間穩定成長，從初出茅廬的豆花妹甜美模樣，逐漸累積各項成果，零負評愛惜羽毛，憑實力在演藝圈站穩腳步。她過去受訪時提到，不希望被誤解只是靠外型、沒有想要認真對待工作，「我想要平反玩票性質的標籤。」

主持方面，加盟《飢餓遊戲》主持群，在節目中零偶包不做作、熱血拚命、敢玩敢瘋的表現大受好評，2023年還入圍金鐘獎益智及實境節目主持人獎；戲劇方面，去年主演台語律政戲《無罪推定 》，劇中飾演一名不服輸的菜鳥律師，很多艱澀的台語法條台詞，對於不會說台語的她更是一大挑戰，播出後演技受到肯定；歌唱方面，去年才剛登上跨年舞台，現場演唱多首歌曲，在在受到粉絲關注。

「和公司有共識，每年努力持續在主持、演員歌手同步併行累積作品，也同時完成好幾個合作案子。」褪去過往青澀模樣，如今侃侃而談事業規畫，充滿專業自信。蔡黃汝說，一直很感謝觀眾，無論切換哪一個角色身分，都能深刻的感受到大家的行動支持，包括跨年久違站上舞台切回歌手身分，也感受到大家滿滿的愛，她謙稱自己很幸運，所以更懂珍惜，「也在努力著2025年能帶來新作給大家，無論是自己創作或與別人合作。」

重視足部健康，成最美代言人

她清新優質的形象，也被LA NEW相中，邀請她擔任2025年度代言人。蔡黃汝說，自從開始有能力愛自己之後，就相當重視足部健康，以前選鞋只求好看，現在依然重視鞋款外型，但同時講求安全、舒適、耐穿耐走，在最新公開的品牌影片中，她一身俏麗的運動裝扮，輕快跑過公園與街頭，展現健康活力。這次可以跟國民品牌攜手合作，她說，「我跟家人都超級開心。」

她說，很多人對於LA NEW可能停留在長輩優質皮鞋，她認為這方面確實做得非常成功，但實際接觸後有更多驚喜，因為，多元設計已經不分年齡感，讓人推翻既定印象，她更分享自己的選鞋秘訣，「我個人喜歡運動時鞋身輕盈、包覆感重，抓地力要好，讓每一次抬腳減壓，透氣、耐走耐跑。」

細數自己對鞋子的各種堅持，蔡黃汝強調，運動會隨著心情突然切換器材，山形鞋王可以達到她的要求，即使從健身房走到戶外健走或慢跑也沒問題，遇到積水不用擔心被潑濺而打壞心情。

這次擔任鞋子品牌代言人讓她直呼：「矮個子也有春天！」原來對自己個頭嬌小感到有點困擾，沒想到物理增高的舒適鞋墊，實現她想要變高的願望，她說這真是擔任代言人「最最最大bonus 的地方！」

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