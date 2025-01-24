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義大醫院升醫學中心 醫界肯定縮資源差、醫改會憂過量

中央社／ 記台北24日電

衛生福利部今天公布最新醫學中心評鑑結果，義大醫院晉升為高屏區第4家醫學中心。醫界認為有助縮小南北醫療資源差，但醫改會憂醫學中心過量，不利醫療在地化，籲訂家數上限。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁透過新聞稿表示，高屏區評鑑義大醫院晉升為高屏區第4家醫學中心，不僅是對其實力肯定，更是縮小南北醫療資源差距、比照去年評鑑同一標準、推動醫療公平的必要舉措。

洪子仁指出，目前醫學中心分布明顯不平衡，北部地區醫學中心密集，平均75萬人口就有1家醫學中心；高屏區每家醫學中心平均需服務121萬人，是北部的1.6倍，且這些醫學中心集中於高雄市區，而義大位於過去高雄縣地區，且在國際醫療認證、癌症與急重症照護能力和偏鄉離島服務上，都表現優異。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠指出，實施醫院評鑑初期，曾提及應該要有退場級降級機制，但去年台北區增加2間醫學中心，已經遭到監察院糾正，今年高屏區又增加1間，不但沒有符合一進一出原則，造成醫學中心過量，各醫學中心長期衝輕症的狀況也相當嚴重。

林雅惠說明，因為台灣分級醫療健保給付制度，導致不少醫院希望升格為醫學中心，以拿到更多給付；同時醫學中心初級照護比例卻相當高，儘管健保已祭出只要將患者下轉到較低層級醫療院所就有600點給付獎勵，下轉率也僅0.06%，嚴重衝擊醫學資源配置效率，導致醫療資源兩極化情況越來越嚴重，不利醫療在地化、影響區域衡平和醫療浪費。

國內醫學中心評鑑標準近20年未有大改變，前衛福部長薛瑞元曾承諾要修嚴。林雅惠說，台灣醫學中心家數這麼多，衛福部要負很大責任，不僅修評鑑已是當務之急，醫改會更認為，應該要明確訂定醫學中心家數上限，否則連續2年增額，沒有符合當初訂定要退場、降級的機制原則，這些都是很大問題。

社區醫院協會理事長朱益宏指出，醫學中心數量成長恐影響健保點值，雖然健保推動個別總額制度，有望改善對財務衝擊，但近年醫學中心門診越開越多，台北甚至有醫學中心門診申報占全醫院60%，但醫學中心應該以急重難罕症為主，因此認為住院申報與門診申報應是55比45，較為恰當；因此認為除了個別總額，也應該要求醫學中心門診申報率降到5成以下。

健保點值 義大 醫學中心

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