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黃勢芳接任阿里山風管處長 力推國際觀光永續發展

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供
馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供

阿里山國家風景區管理處長人事異動，由原任馬祖國家風景區管理處長黃勢芳接任，黃勢芳熟稔工程、國際觀光事務，上任後加強推廣國際觀光，秉持永續韌性、數位創新雙軸轉型理念，吸引更多國際觀光客造訪，提升阿里山觀光競爭力。

黃勢芳曾任交通部觀光局技術組長、國際組長、台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處副處長等要職，熟稔工程、國際觀光事務，對於未來阿里山林業鐵路觀光、國家風景區工程建設發展，能借鏡國際觀光行銷角度，讓世界看見阿里山。

黃勢芳表示，阿里山今年榮獲紐約時報評為全球最值得造訪52處景點的第19名，是台灣唯一上榜的旅遊目的地，可見阿里山擁有國際知名度的自然景緻、深厚的人文底蘊及獨特的觀光遊憩資源，未來將持續推動國際觀光景點行銷，並致力永續觀光建設。

黃勢芳也說，未來將依循交通觀光署政策，以「服務遊客」為目的，優化各項遊客服務設施設備，提升阿里山國家風景區設施服務品質，吸引國內外際觀光客到訪，持續秉持「永續韌性」及「數位創新」雙軸轉型理念，進一步增強阿里山觀光服務競爭力。

阿里山國家風景區管理處表示，觀光服務需與在地產業夥伴共同經營，將持續了解在地業者需求，解決觀光業者問題，攜手各部會機關、地方政府、鄉公所及在地協會跨域合作，促地觀光產業發展，推動阿里山永續旅遊推廣、體驗場域營造及智慧旅遊應用。

馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供
馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供
馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳（右三）接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供
馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳（右三）接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供
馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳（右）接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供
馬祖國家風景區管理處處長黃勢芳（右）接任阿里山國家風景管理處處長，力推國際觀光永續發展。圖／阿管處提供

國家風景區 永續 阿里山

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