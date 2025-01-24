黃勢芳接任阿里山風管處長 力推國際觀光永續發展

阿里山國家風景區管理處長人事異動，由原任馬祖國家風景區管理處長黃勢芳接任，黃勢芳熟稔工程、國際觀光事務，上任後加強推廣國際觀光，秉持永續韌性、數位創新雙軸轉型理念，吸引更多國際觀光客造訪，提升阿里山觀光競爭力。

黃勢芳曾任交通部觀光局技術組長、國際組長、台灣鐵路管理局阿里山森林鐵路管理處副處長等要職，熟稔工程、國際觀光事務，對於未來阿里山林業鐵路觀光、國家風景區工程建設發展，能借鏡國際觀光行銷角度，讓世界看見阿里山。

黃勢芳表示，阿里山今年榮獲紐約時報評為全球最值得造訪52處景點的第19名，是台灣唯一上榜的旅遊目的地，可見阿里山擁有國際知名度的自然景緻、深厚的人文底蘊及獨特的觀光遊憩資源，未來將持續推動國際觀光景點行銷，並致力永續觀光建設。

黃勢芳也說，未來將依循交通觀光署政策，以「服務遊客」為目的，優化各項遊客服務設施設備，提升阿里山國家風景區設施服務品質，吸引國內外際觀光客到訪，持續秉持「永續韌性」及「數位創新」雙軸轉型理念，進一步增強阿里山觀光服務競爭力。