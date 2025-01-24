快訊

Threads更新1超好用功能 網友傻眼吐槽：這樣幹嘛還用脆？

情勒式執政 民進黨遭酸地球唯一擁2兆9千萬的窮困政府

澳網／苦戰3盤拍退第2種子 謝淑薇晉級女雙決賽放眼衛冕

聽新聞
0:00 / 0:00

台大雲林分院升格準醫學中心 院長回應民眾最關心收費問題

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
衛福部今公布台大醫院雲林分院從區域醫院升級為準醫學中心，院方表示，民眾部分負擔確定不會調整，至於掛號費、病房費原本就在檢討中，若有調整會公布。記者陳雅玲／攝影
衛福部今公布台大醫院雲林分院從區域醫院升級為準醫學中心，院方表示，民眾部分負擔確定不會調整，至於掛號費、病房費原本就在檢討中，若有調整會公布。記者陳雅玲／攝影

衛福部今公布台大醫院雲林分院從區域醫院升級為準醫學中心，縣長張麗善表示，未來民眾不用舟車勞頓跑到外地醫學中心就醫，至於民眾最關心的收費問題，院方表示，民眾部分負擔確定不會調整，至於掛號費、病房費原本就在檢討中，若有調整會公布。雲林縣衛生局表示，會與院方協調秉持照顧雲林鄉親初衷，不要調漲就醫行政費用。

台大醫院雲林分院確定升級準醫學中心，院長馬惠明表示，階段性任務達成，現在雲林分院已有醫學中心的水準，會繼續努力，至於收費問題，他表示，民眾部分負擔依舊維持區域醫院收費，不會調整，至於掛號費、病房費因營運成本考量，原本就在檢討中，若有調整會公布。

馬惠明表示，根據衛福部公布結果，台大雲林分院已有醫學中心水準，有更多能力，吸引好的醫生來開設門診，院方也持續投入資源，提供民眾更高的就醫CP值，今年上半年將添購心導管設備、達文西手臂、複合式手術室系統等，投資金額逾3億元，8月也有一批新的醫生報到，會繼續努力提升品質。

雲林縣衛生局長曾春美表示，衛生局會與台大雲林分院協調，希望院方秉持照顧雲林鄉親的初衷，不要調漲民眾就醫行政費用，也期待院方醫療品質更上一層樓。張麗善表示，台大雲林分院升級後，未來民眾不用舟車勞頓跑到外地醫學中心就醫。

衛福部今公布台大醫院雲林分院從區域醫院升級為準醫學中心，院方表示，民眾部分負擔確定不會調整，至於掛號費、病房費原本就在檢討中，若有調整會公布。記者陳雅玲／攝影
衛福部今公布台大醫院雲林分院從區域醫院升級為準醫學中心，院方表示，民眾部分負擔確定不會調整，至於掛號費、病房費原本就在檢討中，若有調整會公布。記者陳雅玲／攝影

台大醫院 醫學中心 雲林

延伸閱讀

卓榮泰喊凍結地方50%補助 張麗善：要癱瘓所有地方政府？

春節近西螺果菜市場交易熱絡 供應量穩定、價格實惠

麥寮六輕大喜事 後安大橋重建通車大幅縮減通勤時間

遭控「刪預算又撤案」對不起雲林農民 張嘉郡：民進黨才是自我閹割

相關新聞

今年首例境外移入瘧疾 確診個案肯亞女性來台探親

南市確診今年首例境外移入瘧疾病例，該案為30多歲肯亞女性，無慢性病史，1月10日自高雄機場入境並前往善化區探親，19日開...

曾站疫情第一線⋯北榮胸腔科主任柯信國猝逝 院長發聲

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國昨天出席台大醫院胸腔內科忘年會，返家時卻倒臥門口，送台北榮總急救後不治身亡。台北榮總院...

義大醫院升格醫學中心 3月起門診調高為420元急診750元

衛福部今天宣布高雄義大醫院從原本的準醫學中心確定晉升為醫學中心，成為全國第23家醫學中心。衛福部預估，義大醫院升格後，每...

年節前最後營業日 銀行門口現排隊人龍領新鈔

農曆年前最後一個營業日，許多銀行門口湧現排隊人龍為了兌換新鈔過好年。央行為了針對民眾換新鈔需求，也在8大金融機構，456...

春節連假蘇花估20萬輛次 南下北上最大車潮初一、初五分別出現

春節9天連假明起展開，公路局預估蘇花路廊雙向交通總量超過20萬車次，初一將出現南下最大車潮，全日逾1萬8000輛次，北上...

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。