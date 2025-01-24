台大雲林分院升格準醫學中心 院長回應民眾最關心收費問題

衛福部今公布台大醫院雲林分院從區域醫院升級為準醫學中心，縣長張麗善表示，未來民眾不用舟車勞頓跑到外地醫學中心就醫，至於民眾最關心的收費問題，院方表示，民眾部分負擔確定不會調整，至於掛號費、病房費原本就在檢討中，若有調整會公布。雲林縣衛生局表示，會與院方協調秉持照顧雲林鄉親初衷，不要調漲就醫行政費用。

台大醫院雲林分院確定升級準醫學中心，院長馬惠明表示，階段性任務達成，現在雲林分院已有醫學中心的水準，會繼續努力，至於收費問題，他表示，民眾部分負擔依舊維持區域醫院收費，不會調整，至於掛號費、病房費因營運成本考量，原本就在檢討中，若有調整會公布。

馬惠明表示，根據衛福部公布結果，台大雲林分院已有醫學中心水準，有更多能力，吸引好的醫生來開設門診，院方也持續投入資源，提供民眾更高的就醫CP值，今年上半年將添購心導管設備、達文西手臂、複合式手術室系統等，投資金額逾3億元，8月也有一批新的醫生報到，會繼續努力提升品質。