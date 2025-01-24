嚴防流感高峰來襲 診所及藥局春節開門獎勵加成

今年春節9天連假，衛福部今天宣布，1月28日至2月2日（除夕至初五）期間，願意開門提供醫療服務的西醫診所及社區藥局，診察費、調劑費加計3成，獎勵費用約新台幣1.14億元。

近期呼吸道傳染病疫情升溫，衛生福利部疾病管制署曾預估，流感疫情高峰將落在農曆春節前後。衛福部次長林靜儀今天在記者會中指出，目前類流感疫情仍處於高點，疾管署已針對急救責任醫院，1月29日至31日（初一至初三）開設呼吸道傳染病特別門診予以獎勵。

為進一步分流，避免輕症民眾通通跑去醫院掛急診，林靜儀宣布，在1月28日至2月2日（除夕至初五）期間，願意開門提供民眾醫療服務的西醫診所及社區藥局，醫師診察費、藥事服務費加計3成。

衛福部中央健康保險署長石崇良補充，這是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次寄出獎勵措施，經費預估1.14億元，民眾若遇身體不適就診，可透過健保署網站查詢特約院所開診或藥局服務時段資訊。

此外，民眾也可透過手機，下載「全民健保行動快易通｜健康存摺（APP）」查詢；春節連假期間，民眾若有疑問，每天上午9時至下午5時，可撥打免付費服務專線0800-030-598，手機改撥（02）4128-678專人提供服務。

健保署提醒民眾，過年期間維持健康飲食，避免暴飲暴食。外出旅遊、返鄉拜年，到人潮密集地區，多注意個人衛生防護。春節期間遇需要就醫，建議可就近至診所就醫，經醫師評估病情，如需進一步治療，醫師會協助轉診。