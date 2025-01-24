北榮胸腔醫參加忘年會後猝逝 院長：痛失英才

台北榮總胸腔部呼吸治療科主治醫師柯信國昨天晚間參加台大醫院胸腔科忘年會返家後，竟突然失去呼吸心跳，經過搶救仍不治。北榮院長陳威明今天表示，痛失英才，感到非常痛心。

台北榮民總醫院院長陳威明接受媒體電訪表示，他昨天晚間10時多接到消息，家屬發現柯信國心肺功能停止，他立即通知葉克膜團隊到急診室待命，且因預期可能是心臟問題，提醒心導管室也待命，但即使急送到榮總，急救超過1小時也沒成功救回來。

陳威明指出，因台大醫院、北榮兩邊胸腔科感情良好，昨天台大醫院胸腔科忘年會，北榮幾名醫師受邀參加，柯信國在席間沒有喝很多酒，協助接送的人也表示當時很清醒、一切狀況都很好，沒想到餐會結束回去後，竟發生憾事。

柯信國年約50多歲，根據台北榮總網站資訊，畢業於台北醫學大學，曾於加拿大多倫多大學聖麥克爾醫院執業，並曾任陽明大學助理教授；專長治療慢性咳嗽、氣喘氣促、哮喘病、慢性阻塞性肺疾病、高壓氧治療、長期呼吸器使用疾患、呼吸重症治療。

陳威明表示，這年頭願意投入胸腔科的人越來越少，人才培養非常不容易，但COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，柯信國不僅在第一線照顧染疫患者，復建等後續治療，也承受很大的責任，對國人貢獻很大。

陳威明說，柯信國不僅是非常好的醫師，也是醫院重點栽培的人才，對於柯信國的逝世，感到非常痛心，是痛失英才，同時也感謝柯信國對榮總的貢獻。

對於柯信國確切死因，陳威明說，因沒有進行解剖，因此無法確定詳細原因。