23家醫學中心半數在北台灣 衛福部：未來各級醫院評鑑將有升有降

113年度醫院評鑑結果今天公布，新增的一家醫學中心為高屏區的義大醫院，代表人口數363萬的高屏區，有了4家醫學中心，全台則有23家醫學中心，衛福部強調，「未來各級醫院評鑑將有升有降」，要求著重醫療技術發展、社會責任、重難症醫療等任務，並思考未來人力培訓重點。

去年衛福部公布台北區及北區醫學中心醫院評鑑結果，共新增台北慈濟、雙和、新竹台大等3家醫學中心；但依規定每200萬人可設置一座醫學中心，此舉打破限額，引發外界疑慮，更被監察院糾正，認為有違醫學中心評定原則，傷害評鑑公信力，時任部長薛瑞元說，已經研擬取消醫學中心額度上限，目前正在醫院評鑑制度修改小組、由當時督導醫事司的次長王必勝任召集人。

針對目前的修改進度，衛福部醫事司長劉越萍今表示，去年年底就開始搜集意見，整個研擬過程，預計115年會有試評條文、116年才能正式上路，因為下個評鑑循環是從116年開始，改革重點在於資源合理分配，並特別強調醫學中心的任務，與社會責任，同時透過客觀指標提升鑑別度。

衛福部長邱泰源說，各級醫院評鑑須落實有升有降的評鑑制度，以維護醫學中心及各級醫療應有的醫療品質，同時需考量區域性醫療資源合理配置，共同完善分級醫療制度及健保個別總額自我管理制度，將要求各醫學中心，強化其醫學中心任務，落實個別醫院總額自我管理制度。

邱泰源並表示，將持續改革評鑑制度，提升評鑑基準鑑別度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動，讓醫院評鑑結果更貼近醫學中心應有的高度醫療，及急重症病人醫療照護、教學訓練、醫學研究等功能。

社區醫院協會理事長朱益宏說，增加醫學中心對財務衝擊應該不會那麼大，「我在意的是醫學中心增加，醫療服務不斷成長點值會愈來愈差」，但是現在有個別醫院總額，可以減少衝擊，但很多醫學中心是以門診為主，台北好幾家醫學中心，門診申報占整體醫院健保申報量6成，跟預期的醫學中心是不一樣的。

朱益宏呼籲，衛福部要求醫學中心門診應該降到50%以下，不應該以門診為主，應該是住院、急重難症為主，住院收入應該大於門診，健保署總額一開始有一個目標「門診45%、住院55%」， 校正大醫院以門診為主，所以應該要大醫院門診降低。

朱益宏指出，以門診為主根本不夠格作為醫學中心，中南部的醫學中心比較守規矩，因此應該以門診占比為KPI，雖然很多醫院會說現在門診為主，例如門診化療、門診手術，但是急重難罕還是住院為主，衛福部再一次打破200萬人一家醫學中心的承諾，回過頭來應該要求門診比例低於一半，就算品質好教學好也不夠。

台灣醫療改革基金會執行長林雅惠說，看到評論結果，無論有沒有增額，都無法改變醫學中心家數過多的狀況，對於邱泰源所說，要落實「有降有升」，但早在94年就已提到必須訂定總量管制，以及退場、降級機制，去年的評鑑也訂定家數規範，但衛福部不僅沒有研擬一進一出，反而是只進不出，造成醫學中心整體家數過量，去年也遭監察院糾正，該年評鑑有多項缺失、缺乏鑑別度。

站在醫改會角度，衛福部要加速擬定各區合理的醫學中心家數上限，以及退場、降級機制，更重要的是「強化大醫院基層下轉」，不應讓錯誤的制度，繼續蠶食健保永續和分配正義，林雅惠指出，台灣長期在推動分級醫療與健保給付制度下，造成很多醫院希望升格為醫學中心，能得到較高的給付誘因，區域衡平性也愈來愈失衡，尤其近年推動分級醫療轉診，但大醫院下轉率僅有0.06％，健保也已祭出重賞，只要下轉就支付600點，是非常高的誘因，但大醫院對此仍抱著消極態度。

修嚴評鑑已經是當務之急，更重要的是訂定各區的總量規畫，林雅惠說，醫療網一開始就有規畫多少人需要一家醫學中心，如果照這樣估算，12家就足夠了，為何還會造成去年、今年都增額，「是不是代表我們現在的總量管制是不夠的？」除了鑑別度不夠外，也沒有降級和退場機制，都是很大的問題。