義大醫院升醫學中心 3/1起門急診調高為420、750元

衛生福利部今天公布中區、南區、高屏區、東區等醫院評鑑結果，高雄市義大醫院原為準醫學中心，晉升高屏區第4家醫學中心，3月1日起門急診部分負擔調高為新台幣420元及750元。

台灣自1988年全面實施醫院評鑑，依不同規模，分為醫學中心、區域醫院及地區醫院，每4年須評鑑1次，而每200萬人口地區可設置1家醫學中心。

繼去年台北區、北區增額錄取3家醫學中心，衛福部長邱泰源今天在記者會中公布113年度中區、南區、高屏區、東區等醫學中心醫院評鑑結果，新增1家醫學中心為義大醫院，成為高屏區第4家醫學中心；全台醫學中心增至23家。

邱泰源說，義大醫院已連續7年為準醫學中心，此次醫院評鑑結果為優等，分數達到醫學中心標準，以其所處地理位置，可照顧醫療資源相對弱勢的大高雄山區及澎湖、屏東縣民眾，有助提升高屏區整體醫療品質，平衡區域醫療資源落差。

衛福部中央健康保險署長石崇良說明，據統計，義大醫院過去一年每月門診人次約8.6萬人次、急診3100人次左右、住院2700人次，因層級升至醫學中心，民眾部分負擔金額隨之增加，未經轉診直接到義大就醫的門診費用從240元調高420元，經轉診者則是從100元調高為170元，急診費用從400元調高750元，新收費模式3月1日起上路。

在健保總額影響方面，石崇良表示，從區域醫院升級到醫學中心，因醫學中心的護病比要求較高，所以主要影響住院部分，如病房費、護理費等給付會有所差異，單一醫院全年預估支出增加8000萬元左右，相對今年高屏區總額約867億元左右，推估影響健保點值不超過0.001元。

此外，新增2家準醫學中心，分別為佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院、國立台灣大學醫學院附設醫院雲林分院及其虎尾院區，均為南區。邱泰源表示，有助提升雲嘉地區醫療品質與急重難症醫療資源。

不同層級醫院，健保給付不同外，醫學中心同時具有研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療等多種功能，並負有輔導、協助區域內其他醫療機構的責任，且要通過數量管制評鑑，至於因數量未能獲評醫學中心、但已具備評鑑資格的醫院，可列為準醫學中心，等級仍屬區域醫院。