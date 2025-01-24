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義大升格醫學中心 洪子仁籲設偏鄉院區彌平資源差距

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若參考國際標準，台灣共可設置24家醫學中心，本次義大醫院升格後，應積極在離島、偏鄉設立院區，服務醫療資源稀缺地區，彌補資源落差。本報資料照片
台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若參考國際標準，台灣共可設置24家醫學中心，本次義大醫院升格後，應積極在離島、偏鄉設立院區，服務醫療資源稀缺地區，彌補資源落差。本報資料照片

衛福部今天公布醫學中心評鑑結果，高雄的義大醫院升格醫學中心，全台醫學中心數目達23家，引發醫學中心數量擴張的質疑。台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，若參考國際標準，台灣共可設置24家醫學中心，本次義大醫院升格後，應積極在離島、偏鄉設立院區，服務醫療資源稀缺地區，彌補資源落差。

洪子仁表示，台灣醫學中心分布存在明顯的不平衡，北部地區醫學中心密集，人數相對少75萬人口就有1家醫學中心；而高屏區每家醫學中心平均需服務121萬人，是北部的1.6倍，且醫學中心集中於高雄市區，無法充分覆蓋偏鄉與離島地區。

高屏地區人口快速老化、疾病複雜度增加，且內政部數據顯示高雄是6都中民眾平均壽命最低的地方。洪子仁表示，義大醫院升格醫學中心，獲得較多醫療資源，但也應該配合醫學中心五大任務第五項，執行國家醫療衛生發展目標，加強偏鄉離島「衛星醫院」設置，不該只在都會人口稠密地區設置分院，應在離島、山區等醫療資源稀少處，設置院區。

依現行規定，每200萬人口可設置一家醫學中心，近年台灣人口成長停滯，醫學中心數量一直維持19家，去年北區醫學中心評鑑打破天花板，增加3家醫學中心，今年又增加一家醫學中心，被質疑醫學中心遍地開花。

不過，洪子仁認為，日本及美國軍艦億每100至150萬人口設置1家醫學中心，依照台灣人口推算，目前平均每105萬配置一家醫學中心，還在國際合理範圍，若以全台2400萬人口分布，醫學中心家屬最多可達24家，台灣面臨醫學中心分部不均，建議政府定期檢討醫學中心家數及區域，確保醫療資源分配平等合理，同時應強化地區醫院與醫學中心間的轉診系統。

洪子仁 義大 醫學中心

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