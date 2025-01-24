春節連假蘇花估20萬輛次 南下北上最大車潮初一、初五分別出現

春節9天連假明起展開，公路局預估蘇花路廊雙向交通總量超過20萬車次，初一將出現南下最大車潮，全日逾1萬8000輛次，北上則是初五最高達2萬2000輛次。花蓮各警分局規畫交通勤務，針對七星潭、鯉魚潭、遠雄海洋公園等熱門景點，規畫交管措施並加派警力疏導。

公路局東區養護工程分局預估，明天25日清晨5時許就會湧現南下車流，一直到29日初一都有車潮，尖峰時段車流量最高每小時超過1100輛，下午5時後緩解；假期中段的30、31日則是到景點的出遊人潮，後段2月1日、2日反轉出現北返車潮，預估2月2日初五假期最後一天，北上交通量達2萬2000輛次，車流從當天上午7時湧現後，一直到深夜11時才會緩解。

蘇花路廊交管措施也從明天開始，21噸以上大貨車部分時段禁止通行，25日6時至8時(南向)、26日至28日5時至下午1時(南向)、29日至31日清晨4時至下午5時（雙向）、2月1、2日上午11時至晚間8時（北向），蘇澳及崇德設置大客車優先通行措施，時段性開放一般遊覽車及公路市區客運行駛蘇花改路肩。

花蓮新城警分局針對轄內重要路口、七星潭風景區等編排定點疏導與機車巡邏疏導崗哨；吉安警分局也針對轄內黃昏市場、木瓜溪橋及花蓮大橋等易壅塞路段、鯉魚潭、遠雄海洋公園、新天堂樂園、雲山水及慶修院等熱門走春景點，加派警力投入交通疏導。