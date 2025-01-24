曾站疫情第一線⋯北榮胸腔科主任柯信國猝逝 院長發聲

台北榮總胸腔部呼吸治療科主任柯信國昨天出席台大醫院胸腔內科忘年會，返家時卻倒臥門口，送台北榮總急救後不治身亡。台北榮總院長陳威明指出，院方緊急啟動心血管相關團隊，可惜未能挽回， 「這是國家痛失英才，也是醫院很重大的損失。」

陳威明表示，昨晚十時許在辦公室接到柯信國之子，用父親手機撥來電話，說父親失去呼吸心跳。他感到震驚之餘，研判病情與心臟有關，立刻要求醫院心導管室團隊待命，並在柯信國一送至醫院即為他裝上葉克膜，急救長達1小時以上，最終仍不幸過世。

陳威明指出，過程中醫院同仁全程在旁陪伴，他在醫院等到最後才離開，徹夜未眠。「這是國家痛失英才，也是醫院很重大的損失。」

陳威明表示，對於柯信國死因，因為沒有解剖，尚不明朗，但柯信國是非常好的醫師、救人無數，目前53歲，身體健康沒有其他疾病，留下太太和二位兒子。陳威明對發生憾事非常難過，身為台北榮總大家長，感念柯信國對醫院的貢獻，尤其近年願意投入胸腔科醫師很少，柯願意做大家不願意做的事。

陳威明說，柯信國是醫院重點栽培醫師，疫情期間站在第一線，負責染疫病人康復門診，協助後續復健治療等，希望逝者安息。他強調，柯醫師沒有喝很多酒，也是由其他人駕車回家，根據開車的人回應，他在車上並無異狀，還能配著音樂唱歌。