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逾3千兒少獨立求生、5.5萬長者養家 展望會號召「紅包傳愛」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
沒有謀生能力的阿嬤獨自照顧孫子，體力、經濟都是問題。圖／台灣世界展望會提供
沒有謀生能力的阿嬤獨自照顧孫子，體力、經濟都是問題。圖／台灣世界展望會提供

台灣世界展望會統計，全台服務的4.5萬名經濟弱勢兒少中，約超過2萬名、也是近50%的隱形弱勢兒少與家庭因種種原因無法取得相關補助資源，另也有近3千名兒少無父母親或家人供給生活費，要自立自強、獨立求生。農曆新年即將到來，為幫助弱勢兒少及隱形弱勢家庭，展望會透過與學校、社區、家訪等網絡，定期提供助學金或營養補充資源，號召民眾響應「紅包傳愛」活動，一起成為這些孩子們長大的力量。

14歲的「小安」（化名）來自單親家庭，媽媽離家後，他和哥哥靠著爸爸撫養長大，但爸爸卻因病離世；失去了父親的臂膀，「小安」由大伯與祖父扶養，然而命運的重擊一波接一波，大伯和祖父也因故接連離世，「小安」身邊幾乎沒有成年人關顧。展望會社工說，「小安」的照顧者相繼離開，真的就是「家裡沒大人」，對安全、健康、心理的影響很大。

住在舊社區的「布丁」（化名），和兩名不到10歲的姊姊和七旬阿嬤相依為命，父母早已離家，阿公留下了一間房子給他們，卻也讓阿嬤和三姊妹因為擁有老舊房產，曾被排除在社會救助體系外，申請不到中低收入戶補助。阿嬤年邁沒有謀生能力，只能靠街坊鄰居還有里長接濟，但「布丁」還小，現在奶粉一罐也不便宜。

展望會指出，像「小安」、「布丁」這樣生活在弱勢角落家庭並不少見，根據展望會統計，目前在全台約服務4.5萬名經濟弱勢兒少中，約有超過2萬名、也是近50%的隱形弱勢兒少與家庭，因種種原因無法取得相關補助資源；另外，也有近3千名兒少無父母親或家人供給生活費，要自立自強、獨立求生。另根據衛福部的「老年狀況調查」，統計全台共有404.3萬名65歲以上的長者，當中有約5.5萬名長者（1.38%）必須支撐孫子女生活費用。

為幫助弱勢兒少與隱形弱勢家庭，台灣世界展望會透過與學校、社區、家訪等網絡與方式，定期給需要的孩子提供助學金；考慮到學齡前幼兒成長所需，也提供營養補充資源，協助照顧者購買奶粉、尿布等。

以「布丁」來說，社工同時配合社區其他資源進駐，確保孩子基本生活穩定；「小安」則是靠著學校老師、台灣世界展望會與其他民間社福資源，幫助他在困境中奮力生活，社工也帶領他加入了展望會的青少年方案計畫，撐起安全網，希望孩子在成長路上「不要走鐘」。

台灣世界展望會說每年歲末發起「紅包傳愛」活動，邀請大家透過捐款幫助弱勢家庭的兒少穩定生活，一起成為他們長大的力量，翻轉貧窮，成為更好的大人。

世界展望會 父母 阿嬤

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