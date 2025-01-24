東彰道路全線通車 國3中部避塞替代道路多1條

交通部高速公路局今天表示，國道中部路段為南來北往必經之路，每逢假期易塞車，因彰化花壇至二水的東彰道路全線通車，可做為國3快官至南雲交流道的替代道路。

高公局發布新聞稿，國道中部路段因屬南來北往用路人必經之路，交通負荷吃重，每逢連續假期常有車多壅塞情形。

高公局說，東彰道路今天全線通車，可做為國3快官至南雲交流道的替代道路。

高公局指出，彰化縣東彰道路北起花壇鄉台74甲線，南至二水鄉141縣道。國3南向的用路人，可於快官交流道銜接台74甲線，再轉往東彰北路（東彰道路北段），一路往南行駛到東彰南路（東彰道路南段）後，銜接141縣道，跨過濁水溪後再左轉台3線，即可前往南雲交流道接回國3繼續南下，避開國3快官至霧峰系統的易壅塞路段，北向用路人可反向操作，避開易壅塞的國3竹山至快官路段。

高公局表示，配合東彰道路通車，原利用台74、台74甲、台1及148縣道替代國1大雅系統至員林雙向的用路人，若遇台1線有車多情形，可在台74甲與148縣道間改走東彰道路。