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消保處抽查年貨大街 磅秤合格率百分之百

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
農曆過年接近了，年貨大街擠滿人潮。記者林伯東／攝影
農曆過年接近了，年貨大街擠滿人潮。記者林伯東／攝影

農曆春節到來，許多人正採買年貨，準備過節，由於許多年貨都是秤重計價，若遇到偷斤減兩的不良店家，消費者就吃虧了。行政院消保處等單位本月到台北市迪化街、桃園市南華街、台中天津、高雄三鳳街等全台4大年貨大街，針對磅秤準確度及食品標示等事項進行聯合查核，查核結果磅秤合格率百分之百，至於，食品標示合格家數比率為9成7，迪化街有6家業者標示違規，其餘都合格。

行政院副院長兼任行政院消費者保護會召集人鄭麗君，指派行政院消保處會同標準局、衛福部等單位1月15日至17日共同前往台北市迪化年貨大街、桃園市南華年貨大街、台中市天津年貨大街及高雄市三鳳年貨大街，針對磅秤準確度及食品標示等事項進行聯合查核。查核發現磅秤合格率為百分之百，而食品標示合格家數比率為97.71%。

消保處表示，年貨磅秤查核情形方面，共抽查391台磅秤，其中台北市迪化年貨大街抽查258台；桃園市南華年貨大街及周邊南門市場抽查50台；台中市天津年貨大街抽查33台；高雄市三鳳年貨大街抽查50台，皆全數合格。

食品標示則抽查262家業者，其中台北市迪化年貨大街，抽查53家業者，有6家業者標示違規，已當場要求改善，並將由轄區衛生局進行後續追蹤查處。桃園市南華年貨大街抽查38家業者、台中市天津年貨大街抽查57家業者、高雄市三鳳年貨大街抽查114家業者，皆全部合格。

消保處表示， 無論包裝或散裝食品，如未依相關規定標示，直轄市或縣（市）主管機關可依食品安全衛生管理法第47條第8款或第10款規定，對業者處3萬元以上300萬元以下罰鍰。如涉標示不實、誇張或易生誤解者，得依同法第45條處4萬元以上400萬元以下罰鍰。

消保處提醒，購買年貨時，應注意業者是否使用經檢定合格並黏貼「同」字檢定合格單之磅秤進行交易，另外在秤重年貨時，應注意業者使用磅秤應放置於平穩且固定平台上，避免造成秤重時，磅秤產生誤差情形而影響自身權益，如發現業者疑似有偷斤減兩之情形，歡迎向標準局或所屬各分局踴躍檢舉。

食品標示部分，包裝食品應注意製造或國內負責廠商名稱、電話及地址、淨重、食品添加物、原產地（國）、內容物、有效日期及營養標示等資訊是否清楚完整；散裝食品則應注意，具公司登記或商業登記之販售業者有無標示「品名」及「原產地（國）」，避免購買來路不明食品，以維護自身權益。

年貨大街 桃園 行政院

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