女童直喊耳朵痛！醫師驚見耳蝸「滿滿跳蚤」 肇因疑為流浪貓

一名現居土耳其的大馬女性阿齊拉·納西爾(Aqila Nasir)，日前在臉書分享女兒驚人的耳朵影像。女兒連日來抱怨耳朵很痛，經過醫師檢查，才發現她耳蝸內竟爬滿密密麻麻的跳蚤，試著將這些跳蚤移除才解決了問題。

阿齊拉表示，女兒從17日起向她反映耳朵痛，在用手電筒照明觀察後並未發現異狀，讓她一開始以為是耳朵內長痘子，對女兒說若是明天還繼續痛，再去看醫生。隔日女兒反映脖子痛，讓她誤以為耳朵痛的原因是出自於脖子。

後來女兒變得無精打采，母親再度檢查後，發現耳內出現「黑色異物」，因此趕緊將她帶至診所。但又因前往的診所並未有可供檢查的攝影設備，讓她們連續前往兩家診所後，才得以成功接受檢查。

醫師檢查後，發現女童的耳蝸內爬滿密密麻麻的跳蚤，試著將跳蚤移除時，由於跳蚤的腳部緊緊附著在耳內，移除過程中讓女童十分不舒服。經過一番折騰，醫師好不容易移除跳蚤，並進行清洗，避免發生細菌感染，隨後並開立止痛藥，叮嚀母親，若是在一周內還會感到疼痛，務必前來複診，以免感染而不自知。

阿齊拉表示，醫師認為這些跳蚤可能已在女兒耳內一段時間了，女兒的忍痛度真的很高。隨後也在留言區表示，醫師詢問是否有接觸過貓，她則回答家中並未養貓，但女兒經常會接觸到許多流浪貓，可能因此讓跳蚤有機會進入耳內，提醒家長務必時時注意孩子身體狀況是否有異。