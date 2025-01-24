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中南部擴散較差 高屏空氣品質連3天橘燈

中央社／ 台北24日電

環境部空氣品質監測網顯示，今天起一連3天，環境風場為東北風，中南部擴散較差，污染物易累積，預測高屏的空氣品質為對敏感族群不健康的橘色提醒等級。

環境部指出，監測資料及氣象署氣象資料顯示，24日東北季風逐漸增強，環境風場為東北風，中南部位在下風處，垂直擴散條件差，污染物易累積；清晨馬祖易有局部低雲或霧影響能見度。

環境部預測，宜蘭、花東空氣品質擴散影響區為良好等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級，中午以前雲嘉南局部地區短時間達橘色提醒等級；高屏空品區為橘色提醒等級。

至於25日、26日，環境部指出，受東北季風影響，環境風場持續為東北風，迎風面擴散條件佳，中南部位於下風處，污染物易累積，預測這2天高屏空品區也是為橘色提醒等級。

環境部 空氣品質 馬祖

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