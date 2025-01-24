醫院評鑑出爐 義大醫院獲升級醫學中心

衛福部上午發布 113年度醫學中心醫院評鑑結果，部長邱泰源、次長林靜儀、健保署署長石崇良、醫事司司長劉越萍出席，合計評定11家醫學中心及2家準醫學中心。義大醫院升格為醫學中心，台大醫院雲林分院、大林慈濟醫院則從區域醫院，升級為準醫學中心，全台將有23家醫學中心。

衛生福利部邱泰源部長表示，各級醫院評鑑須落實有升有降之評鑑制度，以維護醫學中心及各級醫療應有之醫療品質，同時需考量區域性醫療資源合理配置，共同完善分級醫療制度及健保個別總額自我管理制度。衛生福利部將要求各醫學中心，強化其醫學中心任務，落實個別醫院總額自我管理制度，亦將持續改革評鑑制度，提升評鑑基準鑑別度，加強評鑑基準與持續性監測指標連動，讓醫院評鑑結果更貼近醫學中心應有之高度醫療及急重症病人醫療照護、教學訓練、醫學研究等功能。 衛福部上午發布評鑑結果，部長邱泰源（右）、次長林靜儀（中）與健保署署長石崇良（左）出席，合計評定11 家醫學中心及2家準醫學中心。記者曾吉松／攝影 衛福部上午發布 113年度醫學中心醫院評鑑結果，部長邱泰源（右二）、次長林靜儀（左二）、健保署署長石崇良（左一）與醫事司司長劉越萍（右一）出席。記者曾吉松／攝影