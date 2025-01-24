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年前翻修用叫工APP糾紛層出不窮 住保會：承攬報價模糊無保障

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
許多民眾透過叫工APP翻修老舊裝潢，因此產生許多糾紛。圖／住保會提供
許多民眾透過叫工APP翻修老舊裝潢，因此產生許多糾紛。圖／住保會提供

農曆年前不少民眾想翻修家中裝潢，市面上出現許多叫工APP，取代過往打電話給水電師傅提升便利性，但也衍伸不少消費糾紛，住保會近來接獲不少叫工APP產生的問題，提醒強調收費實惠的叫工APP有隱藏性問題，承攬項目及報價約定很模糊，若出糾紛對消費者而言毫無保障。

住保會接獲APP消費者申訴，Ａ先生表示透過APP共享平台叫工，想在年前進行老宅浴廁整修，平台介紹的廠商幾經溝通後，建議因平台手續繁瑣，跳過平台好節省時間，Ａ先生約師傅談好施工項目後就給一半工程款，預計可1月中完工卻到現今還沒完工。期間師父說減壓閥故障需要追加款項，之後開始拖延工程，導致應在1月17日完工的工程延宕至今。

另浴室防水層需要做試水，A先生堅持試水24小時而試水後的結果只能重新施工。住保會顧問吳翃毅表示，防水層部分出現假性接著，可能是底層未清潔乾淨、底層有水氣、材料配比錯誤、材料劣質化或是施工不當，而最好的方式只能是全拆重新施工。

另一個案B小姐則是因家中馬桶突然故障，透過APP共享平台叫工維修，師傅很快在第一時間救急，不過修復情況卻是從馬桶故障變成馬桶漏水，衍生其他問題。且B小姐給付維修費給師父，家人不知情又多給一次。但手邊只有業者姓名向平台求助，而平台回覆有通知師父。

但Ｂ小姐報案時警方稱是民事糾被拒，報警不成無奈之餘去查判決書紀錄，查到這位師傅多年前曾有過藉著施工為由竊取屋主財物的判刑紀錄。

吳翃毅說，師父有案底能理解消費者的擔心，卻也不能視此為理由，斷定師父會趁機心生歹念，仍須找到師父請求返還多收的工程款。他說，透過APP共享平台無紙化契約，按下叫工（同意）按鍵即代表契約成立，平台派師父維修後仍有可能出現瑕疵需要修補，即使平台是禁止消費者和業者私下聯絡仍會有漏洞，導致一但發生工程糾紛問題消費者都得自己扛起。

目前消費者投訴平台糾紛有增多趨勢，糾紛案件金額多是幾萬元到數十萬元不等，像是A先生和B小姐的個案，最後都是被迫無奈吞下損失，放棄提告。吳翃毅認為，透過APP共享平台找業者承攬，藉由科技帶來便利是無法阻擋的消費模式，若要用APP共享平台承攬裝修及修繕，建議要以住保履約的方式進行線上簽約，價金匯入第三方才能保證價金安全，後續瑕疵修補也能找到業者來負起責任。

材料 消費者 馬桶

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