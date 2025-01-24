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影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超過15萬人次，創下疫情之後春節的高峰，圖為桃園機場出境人潮。記者季相儒／攝影
農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超過15萬人次，創下疫情之後春節的高峰，圖為桃園機場出境人潮。記者季相儒／攝影

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超過15萬人次，創下疫情之後春節的高峰。

機場公司董事長楊偉甫受訪時表示春節就快到了，這2天機場進出人潮越來越多，目前預估出入境人潮的尖峰會是在明天跟後天，那入境的尖峰是在收假最後一天2月2號，根據明天及後天2天人潮趨勢判斷，出入境人次可能會超過15萬人次，這是在疫情之後春節的最高峰。

楊偉甫指出一航廈跟二航廈的情況有一些不一樣，一航廈的尖峰時段是在早上6點到下午2點，二航廈有3個時段，早上的6點到9點，下午的2點到5點以及晚上的11點。

機場公司建議出國旅客盡量在這個尖峰時段前提早3個小時就出發到機場來，因為機場出境的過程，包括聯外交通動線、機場報到櫃檯、管制區內安檢等，幾個關卡都必須要快速的通過，所以希望能夠在這個過程當中，CIQS單位大家通力合作，讓旅客能夠盡快地報到，通過的時候能有序地通過，時間上控制在20分鐘之內能夠通關，這是機場公司努力的目標。

機場公司表示桃捷及機捷在早上5點就開始發了早班車，包括排班計程車及公共運輸系統，大家都有配合增班，讓旅客能夠利用大眾運輸工具就可以快速地到達機場，這2天有發現自駕車旅客到機場之前可能會遇到塞車的情況，也看到網路上有一些新聞報道，有一些報導是因為旅客抓的時間太趕，到機場的時候發現塞車，旅客就會在半路想要下車，趕快進到機場裡面來，這種狀況都是不樂意見到，所以希望大家多利用大眾運輸系統。

機場公司董事長楊偉甫（左）受訪時表示春節就快到了，這2天機場進出人潮越來越多，目前預估出境的人潮的尖峰會是在明天跟後天，那入境的尖峰是在收假最後一天2月2號，根據明天及後天2天人潮趨勢判斷，出入境人次可能會超過15萬人次，這是在疫情之後春節的最高峰。記者季相儒／攝影
機場公司董事長楊偉甫（左）受訪時表示春節就快到了，這2天機場進出人潮越來越多，目前預估出境的人潮的尖峰會是在明天跟後天，那入境的尖峰是在收假最後一天2月2號，根據明天及後天2天人潮趨勢判斷，出入境人次可能會超過15萬人次，這是在疫情之後春節的最高峰。記者季相儒／攝影

春節 機場

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