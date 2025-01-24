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義大升格 醫中再破上限 督保盟：投資健康＝投資醫學中心？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部今天公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，高雄的義大醫院升格醫學中心，繼去年北部醫院評鑑打破上限後，又一次增加醫學中心數目，目前已有23家醫學中心。記者劉學聖/攝影
衛福部今天公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，高雄的義大醫院升格醫學中心，繼去年北部醫院評鑑打破上限後，又一次增加醫學中心數目，目前已有23家醫學中心。記者劉學聖/攝影

衛福部今天公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，高雄的義大醫院升格醫學中心，繼去年北部醫院評鑑打破上限後，又一次增加醫學中心數目，目前已有23家醫學中心。督保盟發言人滕西華說，台灣人口不增反減，政府卻增加醫學中心家數，不僅打破分級醫療，全台醫院數目不變，只是增加健保支出與民眾部分負擔，「難道投資健康，就是投資醫學中心？」

依現行規定，每2百萬人口可設置一家醫學中心。去年北部醫院評鑑增加3家醫學中心，已打破上限。本次醫院評鑑台大雲林分院、嘉義大林慈濟、高雄義大醫院三家醫院參與競爭，此前，多名執政黨立委提出，南部及高屏地區應該增加醫學中心，才能達到醫療平權，衛福部以升格義大醫院作為回應，強調以其所處地理位置，有助提升高屏區整體醫療品質，平衡區域醫療資源落差。

對此，滕西華表示，依照南部人口數，醫學中心數目已經足夠，政府誘導區域對立，合理化醫院升格相當荒謬，比起升格醫學中心，不如提高南部醫療經費投資，幫助各醫院發展符合地方特色的醫療，不是不斷設立醫學中心，還拿平衡南北來騙人，事實上，隨醫學中心數量愈來愈多，醫療品質已出現差異，甚至存在醫學中心之間平行轉診的亂象。

健保給付與醫院層級相關，滕西華表示，醫院升格醫學中心，並沒有增加醫院家數或民眾就醫可近性，但不僅健保支出增加，民眾部分負擔也增加，民眾沒有改變醫療行為，卻必須多出錢才能看病，難道醫院升格後，就會放棄病人，病人就會轉診至其他醫院？

滕西華表示，政府倡議分級醫療，媒體也協助教育民眾應該小病在小醫院就醫，但同時政府卻增加醫學中心家數，讓醫學中心遍地開花，又不准民眾到醫學中心看病，根本是自我打臉。另，醫學中心升格，對醫事人員比率要求增加，台灣面臨少子女化浪潮，投入醫療體系的人變少，整體人口也下降，醫學中心反而應該減少。

「政府透過不斷增加醫學中心家數，告訴民眾沒有醫學中心就是落後，其他層級醫院情何以堪？」滕西華表示，醫學中心家數不斷增加，讓更多醫院追求醫學中心的名聲，政府藉此暗指其他醫院品質不夠好，最終導致病人都往醫學中心擠，此類似是而非的觀念，不僅影響民眾就醫權利，也打破台灣醫院分級的醫療現況。

衛福部今天公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，高雄的義大醫院升格醫學中心，繼去年北部醫院評鑑打破上限後，又一次增加醫學中心數目，目前已有23家醫學中心。記者劉學聖/攝影
衛福部今天公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，高雄的義大醫院升格醫學中心，繼去年北部醫院評鑑打破上限後，又一次增加醫學中心數目，目前已有23家醫學中心。記者劉學聖/攝影
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滕西華 義大 醫學中心

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