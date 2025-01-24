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春節假期疏運 台東南迴、海岸和縱谷公路有交管

中央社／ 台東縣24日電

因應春節連續假期，公路局擬定台東聯外交通疏運方案，南迴公路、台東縱谷、海岸公路的知名景點路段都有交管措施，呼籲用路人配合。

今年春節連續假從1月25日至2月2日，公路局南區養護工程分局從24日下午3時啟動台東交通疏運計畫。

南區養護工程分局在媒體群組表示，預估29、30日為返鄉高峰，31日為旅遊高峰，2月1至2日為收假高峰。

南區養護工程分局在南迴公路（台9線）金崙、多良火車站，以及海岸公路（台11線）小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞，台東縱谷公路（台9線）的初鹿牧場、金城武樹附近路段、關山街道等容易擁塞路段已規劃交管和替代道路配套措施。

南區養護工程分局表示，南迴公路金崙大橋從25日凌晨開始至2月2日，北端禁止左轉；從25日中午12時起至2月2日晚上8時，除了客運外金崙社區所有車輛禁止於北端通行。

25日至2月2日，每日上午9時至12時，下午4時至7時，金崙至壽卡段禁止砂石車台東往高雄方向行駛。

南區養護工程局呼籲駕駛人行駛替代道路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指標及資訊可變標誌指示，避開較擁塞路段前往目的。

南迴公路 台東 替代道路

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