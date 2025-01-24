春節近西螺果菜市場交易熱絡 供應量穩定、價格實惠
農曆春節將近，雲林縣西螺果菜市場今交易熱絡，縣長張麗善率隊視察蔬果供應情況，市場董事長蔡德福表示，目前產地蔬菜供應穩定，平均交易價格已從每公斤最高50多元跌至24元，除過年應景蔬果上漲，葉菜類平均跌至10幾元，價格非常實惠，呼籲民眾年節不忘多吃青菜。
張麗善今與縣議員李明哲、縣府農業處長魏勝德、西螺農會總幹事廖錦富等人到西螺果菜市場了解蔬果供應情況，因應春節需求，市場今到貨量增加，約1060噸，張麗善說，近月來氣候平穩，雲林產地蔬菜生長順暢，供應無虞，價格也很實惠，民眾過年大魚大肉，也要多吃青菜。
蔡德福表示，今天各類葉菜平均交易價格每公斤10幾元，年節應景的蔬菜則略有漲幅，目前甜椒每公斤約30幾元，牛蕃茄均價約150元、敏豆均價100元，平地高麗菜則每公斤約12元，因近日溫差大，高麗菜品質很好，民眾可多食用。
今年至今菜價持續下滑，比起去年底高價相對穩定，蔡德福表示，因為葉菜類生長迅速，開春後可能會再下跌，但近年冷鏈倉儲設備完善，各類蔬果透過冷鏈調節供應，整體菜價跌幅有限。
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