嘉義基督教醫院申請醫學中心落空 嘉市衛生局長：不能接受

衛福部公布中南部醫學中心評鑑結果，嘉義基督教醫院未通過醫學中心，對此結果，嘉基院長陳煒感謝、勉勵員工，希望以平常心看待結果，再接再厲；嘉市衛生局長廖育瑋表示，不能接受此結果，嘉基醫療量能雲嘉嘉縣市最多。

陳煒說，「衛福部公告2024年醫學評鑑結果，很可惜未能達成醫學中心的目標。雖然同仁可能為此感到遺憾或難過，可是我要勉勵大家，這是本院第一次參與醫學中心評鑑，有如一次自我挑戰，我們已經努力踏出一大步，在準備過程中累積許多寶貴的經驗，也學到很多東西，藉此提升醫院醫療品質。因此，我希望同仁們以平常心看待這次評鑑結果，不需懷有太多的得失心。

我要特別衷心感謝全體同仁長期以來，在每天的業務與服務中的認真投入，以及在去年評鑑期間的用心準備，並深深感謝董事會的支持鼓勵，和上帝在整個過程中的帶領，我相信這一切都有神美好的旨意與安排！

期待全體同仁共勉攜手，持續提升醫療品質，深化對民眾健康的照顧跟守護，這是本院邁向醫學中心的主要目的。醫療品質如逆水行舟，不進則退，醫學領域進步快速，外界環境變化與挑戰甚大，我們必須謹慎戰兢，不斷自我突破與提升，回應上帝與社會的期待，追求更高的醫療水準，相信我們能在下一次的醫院評鑑中，展現更多具體的成果，朝醫學中心前進。」

廖育瑋說，教學醫院嘉基具備醫學中心條件，鑑於醫學中心區域分布失衡，為讓在地鄉親享有醫學中心就醫環境，申請醫學中心評鑑，嘉市急性一般病床高達每萬人口74床，已逾衛福部醫院設立或擴充許可辦法不得逾50床規定，中央按人口配置病床及醫療資源，嘉市會被認為醫療資源過剩，鄰近嘉縣雲林台南鄉親信賴嘉市醫療，又生活圈交通便利，習慣來嘉市就醫，跨縣市就醫比率高達55%，實際服務量一半以上照顧其他縣市鄉親，導致嘉市醫院病床往往一床難求。

雲嘉嘉是全國最老化地區，全國19家醫學中心、3家準醫學中心大多分布北部及南部，彰化以南、台南以北無醫學中心，讓重症或罕病鄉親往往需要南北奔波至其他醫學中心就醫，就中長期而言，嚴重影響嘉市未來的醫療升級規畫，嘉基每年就醫人次百萬，月平均手術高達2022台，去年完成全國首座獨棟智慧手術大樓。