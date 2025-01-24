不是天然的就好！女日喝一壺「健康飲品」 半年後健檢滿江紅

養顏美容聖品竟是天大的健康誤區！營養師Angela在談話性節目《醫師好辣》中，揭露一名女性誤將一款飲品當成「健康飲料」來喝，結果不喝手搖飲及其他果汁的她，在半年後的健檢報告中，包括三酸甘油酯、血糖及腰圍，竟從正常值變成滿滿紅字，前來諮詢後，才發現原來一直認為的養顏美容聖品，內含80%以上全是糖，讓她十分驚訝。

Angela說，一名女子前來諮詢健康問題，表示自己日日以一壺約1500毫升的「枸杞蜂蜜水」來美容養顏，這樣的習慣維持半年後，在公司健檢時，包括三酸甘油酯、血糖及腰圍，竟從原本沒紅字變成一堆紅字。詢問醫師後，醫師請她戒掉果汁及含糖飲料，讓從不喝手搖飲的她冒出一堆問號。

女子在諮詢時透露，每日會以一壺1500毫升的枸杞蜂蜜水養顏美容，她一直以為蜂蜜是非常健康天然的東西，並不算糖，事實上卻是天大的誤會。Angela指出，因為蜂蜜其實80%都是糖，且是果糖和葡萄糖，而讓大眾以為健康的黑糖，則幾乎90%至95%都是糖，它和砂糖、白糖都屬於蔗糖，只是多了一點礦物質，才讓大眾覺得是不錯的選擇，但喝多了一樣會變胖，讓血糖飆升。

Angela建議民眾若是真的想喝飲料，可遵守下列四大原則：首先，點飲品時務必勾選微糖以下，也就是3分糖以下；再者，可降低喝飲料的頻率，或直接更換飲品的容量，將大杯換成中杯也是不錯的選擇；第三，國人普遍喜愛的珍珠奶茶類飲品，可將內容物換成果凍類的，包括茶凍、杏仁凍及蒟蒻等物，就健康考量而言，都會比選擇珍珠好；最後，就飲品的溫度來說，常溫也會比冷飲來得好。