醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

113年度醫院評鑑評定合格名單今天出爐，合計核定11家醫學中心，及2家準醫學中心。本次醫院評鑑公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，高雄市的義大醫院升格為醫學中心，台大醫院雲林分院、大林慈濟醫院則從區域醫院，升級為準醫學中心，全台將有23家醫學中心。

中區、南區、高屏區等醫學中心評鑑今天出爐，共有台大醫院雲林分院、嘉義大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院、義大醫院參與評比，衛福部今公布，台大醫院雲林分院及大林慈濟，從區域醫院升格為「準醫學中心」；嘉義基督教醫院為區域醫院；義大醫院則從準醫學中心升格為醫學中心，連義大在內，台南及高雄地區將有6家醫學中心，分別為成大、奇美、高雄榮總、高雄長庚、義大與高醫大附設中和紀念醫院。

醫院層級攸關民眾就醫權益，健保部分負擔調整後，區域醫院門診為240元、醫學中心為420元；急診部分負擔則是區域醫院400元、醫學中心750。

目前全國醫學中心分別為台北區的台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東、台北慈濟、雙和；北區新竹台大、林口長庚；中區的中榮、彰基、中國醫大附醫、中山醫大附醫；高屏區的高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚醫院及新升格的義大醫院；東區的花慈；南區的成大、奇美

我國醫療院所的層級分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，除基層診所外，各層級分別各類醫院評鑑。去年衛福部公布台北區跟北區的醫學中心醫院評鑑結果，新增3家醫學中心，分別為台北慈濟醫院、雙和醫院、新竹台大分院；但依規定每200萬人可設置一座醫學中心，此舉打破限額，引發外界疑慮，更被監察院糾正，認為有違醫學中心評定原則，傷害評鑑公信力。

●113年度醫院評鑑評定合格名單

．佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．臺中榮民總醫院中區／醫院評鑑優等（醫學中心）

．中山醫學大學附設醫院中區／醫院評鑑優等（醫學中心）

．中國醫藥大學附設醫院中區臺中市／醫院評鑑優等（醫學中心）

．彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．國立臺灣大學附設醫院雲林分院及其虎尾院區／（區域醫院－準醫學中心）

．佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院／醫院評鑑合格（區域醫院－準醫學中心）

．戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院／醫院評鑑合格（區域醫院）

．國立成功大學醫學院附設醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．奇美醫療財團法人奇美醫院及其樹林院區／醫院評鑑優等（醫學中心）

．高雄榮民總醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．義大醫療財團法人義大醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）