快訊

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

牢裡吃年菜！朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
113年度醫院評鑑評定合格名單。圖取自衛福部官網
113年度醫院評鑑評定合格名單。圖取自衛福部官網

113年度醫院評鑑評定合格名單今天出爐，合計核定11家醫學中心，及2家準醫學中心。本次醫院評鑑公布中區、南區、高屏區醫學中心評鑑結果，高雄市的義大醫院升格為醫學中心，台大醫院雲林分院、大林慈濟醫院則從區域醫院，升級為準醫學中心，全台將有23家醫學中心。

中區、南區、高屏區等醫學中心評鑑今天出爐，共有台大醫院雲林分院、嘉義大林慈濟醫院、嘉義基督教醫院、義大醫院參與評比，衛福部今公布，台大醫院雲林分院及大林慈濟，從區域醫院升格為「準醫學中心」；嘉義基督教醫院為區域醫院；義大醫院則從準醫學中心升格為醫學中心，連義大在內，台南及高雄地區將有6家醫學中心，分別為成大、奇美、高雄榮總、高雄長庚、義大與高醫大附設中和紀念醫院。

醫院層級攸關民眾就醫權益，健保部分負擔調整後，區域醫院門診為240元、醫學中心為420元；急診部分負擔則是區域醫院400元、醫學中心750。

目前全國醫學中心分別為台北區的台大、北榮、三總、馬偕、新光、國泰、萬芳、亞東、台北慈濟、雙和；北區新竹台大、林口長庚；中區的中榮、彰基、中國醫大附醫、中山醫大附醫；高屏區的高雄榮總、高醫大附醫、高雄長庚醫院及新升格的義大醫院；東區的花慈；南區的成大、奇美

我國醫療院所的層級分為醫學中心、區域醫院、地區醫院及基層診所，除基層診所外，各層級分別各類醫院評鑑。去年衛福部公布台北區跟北區的醫學中心醫院評鑑結果，新增3家醫學中心，分別為台北慈濟醫院、雙和醫院、新竹台大分院；但依規定每200萬人可設置一座醫學中心，此舉打破限額，引發外界疑慮，更被監察院糾正，認為有違醫學中心評定原則，傷害評鑑公信力。

●113年度醫院評鑑評定合格名單

．佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．臺中榮民總醫院中區／醫院評鑑優等（醫學中心）

．中山醫學大學附設醫院中區／醫院評鑑優等（醫學中心）

．中國醫藥大學附設醫院中區臺中市／醫院評鑑優等（醫學中心）

．彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．國立臺灣大學附設醫院雲林分院及其虎尾院區／（區域醫院－準醫學中心）

．佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院／醫院評鑑合格（區域醫院－準醫學中心）

．戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院／醫院評鑑合格（區域醫院）

．國立成功大學醫學院附設醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．奇美醫療財團法人奇美醫院及其樹林院區／醫院評鑑優等（醫學中心）

．高雄榮民總醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．義大醫療財團法人義大醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

．財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院／醫院評鑑優等（醫學中心）

衛福部今天公布113年度醫院評鑑評定合格名單。本報資料照片
衛福部今天公布113年度醫院評鑑評定合格名單。本報資料照片

義大 醫學中心

延伸閱讀

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

網路報稅升級 更方便了

中橫公路故事展揭築路艱辛 3鋼橋鋼梁系出歐洲名門

最新醫學中心評鑑將出爐 義大有望成高屏區第四家醫中

相關新聞

春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

明天起開始春節假期，中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，入冬以來首波寒流將在周日晚間南下，...

過年前高麗菜、青花菜價跌 豬肉漲價...口袋要更深

去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元...

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

空污致肺腺癌有科學依據！醫：身體3警訊代表PM2.5已找上門

台北市議員林珍羽日前被確診為肺腺癌第一期，繼藝人汪建民癌逝後，肺腺癌的成因再度引起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。