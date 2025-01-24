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今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
衛福部今天公布評鑑結果，高雄義大醫院確定闖關成功，通過醫學中心評鑑，成為高屏地區第4家醫學中心。記者劉學聖/攝影
衛福部今天公布評鑑結果，高雄義大醫院確定闖關成功，通過醫學中心評鑑，成為高屏地區第4家醫學中心。記者劉學聖/攝影

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛福部今天上午11時公布評鑑結果，高雄義大醫院確定闖關成功，通過醫學中心評鑑，成為高屏地區第4家醫學中心。

義大醫院今表示，經過20年不懈的努力與奮鬥，終於成功通過醫學中心評鑑，這是一項無比光榮的成就，這不僅是對於守護病人安全的能力與醫療團隊專業的肯定，更是對全體員工追求卓越的最佳見證，也是一大邁向更高目標的起點。

義大醫院始終秉持「以病人為中心」的核心理念，將病人的需求與安全放在首位，在服務、教學、研究上挹注無數的資源。

義大醫院致力於提供無微不至的高品質醫療服務，結合義守大學，引進各項先進及智慧醫療儀器設備，為每位病人創造最安心、最安全的照護環境。

義大醫院表示，將透過精進臨床作業流程、完善的監控機制，全院推動病人安全文化，確保每一位病人都能在最完善的照護下接受治療，此外，義大醫院成為醫學中心的同時，並不會影響到健保的結構，讓每位病人都能安心享有同樣高品質的醫療服務。

義大醫院說，此次通過醫學中心評鑑，象徵義大醫院在醫療專業領域邁向新的里程碑，也非常感謝衛生福利部的長官及關心南北醫療資源平衡與偏鄉醫療的民意代表們鼎力相助，為提昇高屏澎地區的急難罕重症醫療能力而共同努力。

同時，感謝醫院評鑑暨醫療品質策進會的專家以最嚴格的標準進行公正的評核，並給予醫院建設性的具體建議，讓我們能夠持續改進並達到更高的醫療水準。

義大醫院強調，醫學中心評鑑的通過並非終點，而是另一個新的起點。未來，將持續深化專業能力，並與大學及社區攜手合作，共同推動健康台灣的政策，以促進醫療服務、教育與醫學研究。

衛福部今天公布評鑑結果，高雄義大醫院確定闖關成功，通過醫學中心評鑑，成為高屏地區第4家醫學中心。記者劉學聖/攝影
衛福部今天公布評鑑結果，高雄義大醫院確定闖關成功，通過醫學中心評鑑，成為高屏地區第4家醫學中心。記者劉學聖/攝影

成功 義大 醫學中心

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