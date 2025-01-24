今起進入春節疏運高峰期 交長：估台鐵76萬人次搭乘

明天就是春節連續假期，交通部長陳世凱今接受廣播節目《POP撞新聞》專訪指出，截至昨日，台鐵統計搭乘人數為63萬人次，今起進入高峰期，預估會有76萬人次。今年台鐵加開326班次、高鐵加開380班次，部分班次自由座增至8車廂，另外，國道客運祭出6折優惠，鼓勵民眾分流。

陳世凱說，今年高鐵加開380班次，部分班次自由座增至8車廂，也可改搭台鐵新自強號，台中到台北只要1小時30分，此外，今年春節期間國道客運打6折，民眾若不趕時間的話，可以輕鬆回家或出門旅行。他以高鐵台中站為例，從烏日回到市區要多花1小時時間才能到家，但搭乘客運可以直接進市區，方便許多。

台鐵統計，截至昨日搭乘人數63萬人次，今起進入高峰期間，預估會有76萬人次。陳世凱說，今年台鐵加開326班次，目前訂票率44.82%，旅客可以搭乘EMU3000車型的「新自強號」，台北到豐原只要1.5小時，非直達車約需1小時50分鐘。

陳世凱也說，今年春節高鐵訂票率約70%，尖峰時段的票較難搶，剩下的30%屬於離峰時段或北上班次，今年高鐵將視人潮加開8個自由座車廂的列車，讓旅客減少排隊時間。另也設置燈號指示提醒人潮多寡，同時安排台鐵烏日站發車的新自強號和數家國道客運業者疏運，引導旅客前往搭乘。

陳世凱提醒，西部國道初一到初三南下，午夜12時到清晨6時前最不塞車；初三到初五北上，南部建議早上9時前出發，中部則是中午12點時出發。除了國道外，也可選擇省道系統分流。

談及國旅狀況，他表示，疫情期間因為邊境封鎖，民眾不得不選擇國內旅遊，如今解封後許多人出國遊玩，確實影響國旅。除了國外旅遊夯，過去因交通時間較長，國內旅遊多會安排住宿，隨著高鐵普及，一日生活圈成形，很多人當日來回減少住宿需求。交通部需要調整策略，開發「慢旅行」，並設計自駕探索的景點和路線。