新北捷運公司招募！開缺92名 維修人員起薪40K

新北市軌道建設如火如荼，三鶯線也即將完工，新北市捷運局今天宣布今年第一次公開招考訊息，將募集92名專業人員，包括環狀線事務員、輕軌司機員、維修類、財會類、工安類及身障類組等職缺，維修專業人員起薪40K，更可根據職位、經驗及工作表現調整。

新北捷運公司表示，新北市積極推動軌道建設，新北捷運營運的淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線，運量持續穩定成長且即將邁入第7年，同時三鶯線也已展開相關測試，未來更將致力開拓創新、永續的營運模式。

新北捷運公司指出，在薪資待遇方面，維修專業人員起薪40K，根據職位、經驗及工作表現進行調整，公司也提供完善福利制度及訓練資源，並為每位員工提供職涯成長機會。

新北捷運公司說，即日起至今年2月8日中午12時截止收件，報名方式僅以電子郵件受理，甄試分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」，符合資格條件者擇優以電子郵件通知參加第二階段測驗，第二階段包含筆試(共同科目及專業科目)、其他科目、心理測驗及面試，詳細招考資訊請詳閱新北捷運官網公告。