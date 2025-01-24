快訊

醫學中心評鑑出爐 義大醫院升級成為全台第23家醫學中心

MLB／傳奇救援王陷吃案醜聞 李維拉夫婦遭控掩蓋女童性侵案

牢裡吃年菜！朱學恒自願提早入監服刑 輕裝報到無奈上囚車

聽新聞
0:00 / 0:00

新北捷運公司招募！開缺92名 維修人員起薪40K

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北捷運公司今年第一波徵才開跑，維修人員起薪40K。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司今年第一波徵才開跑，維修人員起薪40K。圖／新北捷運公司提供

新北市軌道建設如火如荼，三鶯線也即將完工，新北市捷運局今天宣布今年第一次公開招考訊息，將募集92名專業人員，包括環狀線事務員、輕軌司機員、維修類、財會類、工安類及身障類組等職缺，維修專業人員起薪40K，更可根據職位、經驗及工作表現調整。

新北捷運公司表示，新北市積極推動軌道建設，新北捷運營運的淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線，運量持續穩定成長且即將邁入第7年，同時三鶯線也已展開相關測試，未來更將致力開拓創新、永續的營運模式。

新北捷運公司指出，在薪資待遇方面，維修專業人員起薪40K，根據職位、經驗及工作表現進行調整，公司也提供完善福利制度及訓練資源，並為每位員工提供職涯成長機會。

新北捷運公司說，即日起至今年2月8日中午12時截止收件，報名方式僅以電子郵件受理，甄試分為二階段，第一階段「報名資料書面審查」，符合資格條件者擇優以電子郵件通知參加第二階段測驗，第二階段包含筆試(共同科目及專業科目)、其他科目、心理測驗及面試，詳細招考資訊請詳閱新北捷運官網公告。

新北捷運公司表示，歡迎對軌道專業有熱忱的求職者加入新北捷運公司，一同為市民提供高效、安全的公共交通服務。

新北捷運公司今年第一波徵才開跑，維修人員起薪40K。圖／新北捷運公司提供
新北捷運公司今年第一波徵才開跑，維修人員起薪40K。圖／新北捷運公司提供

捷運公司 新北捷運

延伸閱讀

北市燈節恢復送提燈 新北李多慧代言天燈

新北萬里五公頃溪畔秘境 大年初二試營運走春趣

富士櫻粉嫩亮相 新北汐止長青里長伯家有日式風

新北貢寮公所歲末迎新關懷獨老 送物資貼春聯好暖心

相關新聞

春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

明天起開始春節假期，中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，入冬以來首波寒流將在周日晚間南下，...

過年前高麗菜、青花菜價跌 豬肉漲價...口袋要更深

去年底風災多高麗菜1顆逾百元，隨著產量大增，過年前高麗菜價格下跌，每顆50元，冬季大宗蔬菜青花菜也下跌，每顆20至25元...

影／明後兩天春節出國潮高峰 估15萬人創疫情後新高

農曆春節即將到來，今年迎來了9天連假，許多民眾選擇出國過年，桃機公司表示預估春節出入境人潮高峰會落在明後兩天，最多可能超...

今通過評鑑成為高屏地區第4家醫學中心 高雄義大醫院：無比光榮

衛福部去年5月進行中南部醫學中心評鑑，嘉義基督教醫院、大林慈濟申請評鑑，連同台大雲林分院、高雄義大醫院申請，競爭激烈，衛...

春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦...

空污致肺腺癌有科學依據！醫：身體3警訊代表PM2.5已找上門

台北市議員林珍羽日前被確診為肺腺癌第一期，繼藝人汪建民癌逝後，肺腺癌的成因再度引起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。