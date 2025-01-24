國人十大死因糖尿病排名上升 健檢營養缺一不可

台灣即將邁入超高齡社會，糖尿病、高血壓等慢性病罹患率增加，這兩個疾病在國人十大死因排行均榜上有名，且糖尿病更從111年的第6名，上升至112年第5名。如何預防及早期發現，除了規律的健康飲食與生活作息外，也有些民眾會補充營養品，衛福部國健署則補助65歲以上族群，每年一次免費健康檢查。

我國自民國84年起開始推動成人預防保健服務，提供40至64歲民眾每3年一次、65歲以上民眾每年一次免費健康檢查，根據國健署「2019至2023年國民營養健康調查」顯示，30至39歲三高盛行率分別為高血壓9.7%、高血糖2.5%、高血脂18.7%。

為能盡早發現三高風險，衛福部自今年元旦起，篩檢增加30至39歲民眾，每5年可接受一次免費健康檢查，預計惠及320萬人，讓更多年輕族群及早掌握自身健康狀況，及早建立定期健康檢查的習慣，檢查項目包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、尿液檢查、衛教諮詢等，可有效針對血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及身體質量指數等6項國人常見六項問題及早介入。