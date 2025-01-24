長榮航空招募逾百名地勤、工程師 大學畢業起薪43K起

因應航空市場需求擴大，長榮航空啟動年度地勤招募，釋出超過百名職缺，涵蓋客運運務、貨運運務、客服人員及資訊工程師等多種不同職類，大學畢業者起薪4萬3000元起，具備專業證照或相關經驗者，薪資將個別議定，即日起至2月7日開放報名。

長榮航空說，此次地勤人員將招募客運運務、貨運運務、客服人員等一般職類，以及資訊工程師、職業安全衛生人員等專業職類，將依個人專業背景分配至桃園／高雄國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等工作地點，預計今年4至5月分梯次報到，未來也將根據員工的興趣及能力，安排內部輪調及跨領域學習，並提供海外歷練機會。

長榮航空表示，秉持「人才是企業最重要資產」的理念，通過公開、透明的徵才管道，嚴格執行「選才、育才、留才」的策略，並為新進員工提供完善的教育訓練、暢通的升遷管道與良好的薪酬福利。長榮航空員工也享有優待機票、免費交通車、員工餐廳、交通及餐費補助等。