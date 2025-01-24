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桃園人80.5%備購物袋 61.3%環保杯 環局抽獎減碳排

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園環保局辦抽獎活動，希望提高民眾自備購物袋等參與淨零碳排的比率。圖／環保局提供
桃園環保局辦抽獎活動，希望提高民眾自備購物袋等參與淨零碳排的比率。圖／環保局提供

桃園環保局表示，全球暖化的議題受到大眾關注，各行各業也都在為降低碳排而努力。除了產業淨零轉型，呼籲市民朋友，春節假期和日常使用環保標章產品，也能在食衣住行育樂購生活層面為淨零碳排出力。

環保局表示，根據「桃園市淨零知能電話調查」結果顯示，高達89.3%的桃園市民認為目前全球暖化很嚴重，更有94.8%的市民認為氣候變遷對環境有產生影響，92.4%的民眾認為極端氣候事件如高溫、豪雨、缺水對物價產生影響。為了應對日益嚴峻的全球暖化問題，「行為改變」是降低排碳量的重要關鍵，而根據調查結果，自備購物袋的民眾有80.5%，但僅61.3%民眾會自備環保杯，進一步分析原因，顯示多數民眾平時沒有習慣自備或覺得麻煩。

為了鼓勵民眾能實踐減碳作為，環保局訂1月25號至2月14號春節、元宵節期間，辦理新年淨零生活挑戰抽獎，活動詳情請至桃園市環保局「護守桃花源」臉書粉絲專頁查詢，留言、按讚、分享淨零作為及照片，即可享抽獎資格。

環保局在春節長假前，提出春節淨零生活指引，希望民眾透過自備購物袋、使用環保餐具等減塑行動，一同落實友善環境生活態度，打造更低碳、更健康的桃園，包括使用環保餐具取代一次性餐具，自備環保杯，多以蔬食取代葷食；大掃除時水資源再利用，春節購物自備購物袋、容器，減少食物包裝，郊遊探親多搭乘大眾交通工具取代開車等，在生活的各類小細節實踐淨零綠生活，小小的行動就可以換來顯著的減碳效果。

桃園 淨零 環保局

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