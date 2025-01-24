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春節9天年假...今下班時段首波車潮登場 台南警預估有4波

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導
今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為。圖／讀者提供
今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為。圖／讀者提供

今年春節年假放9天，台南市警局及相關交通單位已針對台南易壅塞路段路口，預先規畫交通疏導處置作為，預估返鄉、祭祀、出遊及賦歸4波車潮，提醒民眾及早因應，而今下午5時起下班尖峰起至明天中午，將迎來第一波車潮。

台南市警局交通警察大隊提醒：

一、返鄉車潮（1月24日至25日）：

預估自今天(連假前1日)17時下班尖峰起至明天中午，台南國道1號仁德、大灣及永康交流道周邊道路交通量將逐漸激增。

二、祭祀車潮（28日至29日）：

預估28日(除夕)下午14時至17時，南區富貴南山周邊西門路及中華南路會有車流湧現情形；另29日(初一)依據民間傳統，各地廟宇均有「搶頭香」習俗，預計鹿耳門天后宮、安平大天后宮、開基天后宮、祀典武廟、天壇、北區玉皇宮、南鯤鯓代天府等香火鼎盛廟宇，將有周邊停車及車潮湧現現象。

三、出遊潮（1月29日至2月2日）：

預估1月29日(初一)下午1時前，台86快速公路及台19甲銜接國道3號關廟交流道因匝道儀控管制，以及各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子）會有車流較多情形。

另在觀光地區部分，下午2時起轄內安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊將逐漸湧現人、車潮，此外，因傳統「回娘家」習俗，預估自29日（初一）下午起，回娘家之車流陸續湧現至30日 (初二)，而1月31日（初三）至2月1日（初四）則為大量出遊車流的尖峰期。

四、賦歸潮（2月1日至2日）：

民眾為避開假期最後一日車潮及提前返回工作崗位預期心理，研判春節最大北上車流應出現在2月1日（初四），該期間出遊車潮以上午集中於各觀光景點，下午集中於各交流道周邊道路為主，預估下午4時起各高速公路交流道周邊道路（國道1號仁德交流道周邊文德路、中山路；永康交流道周邊中正北路及中正南路；大灣交流道周邊復興路及太子路），將有車流較多情形。

至於高速公路管制部分，國道1號仁德交流道北向入口將於1月31日（初三）至2月2日（初五），每日上午10時至下午6時封閉，提醒駕駛朋友改道高速一街前往大灣交流道或右轉崑大路銜接永大路前往永康交流道。

另國道1號下營系統交流道及新營交流道，以及國道3號官田系統交流道、烏山頭交流道、柳營交流道及白河交流道北向入口，於1月31日（初三）至2月1日（初四），每日下午1時至晚上6時實施高乘載管制，除特殊狀況外，不足3人小型車將無法通行。

台南交大預估返鄉、祭祀、出遊及賦歸4波車潮，提醒民眾及早因應，而今下午5時起下班尖峰起至明天中午，將迎來第一波車潮。圖／讀者提供
台南交大預估返鄉、祭祀、出遊及賦歸4波車潮，提醒民眾及早因應，而今下午5時起下班尖峰起至明天中午，將迎來第一波車潮。圖／讀者提供

台南 國道 車潮

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