春節假期天氣冷暖變化劇烈 小年夜首波寒流下探8度低溫

明天起開始春節假期，中央氣象署氣象預報科長劉宇其表示，今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，入冬以來首波寒流將在周日晚間南下，影響至初一清晨，各地氣溫驟降，北部地區恐下探8度低溫。初一白天起至初三氣溫逐漸回升，但日夜溫差大，收假前夕鋒面通過，可能又有冷氣團南下。

劉宇其表示，今天到周日仍受東北季風影響，北部及東半部有短暫雨；周末北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，且基隆北海岸、宜蘭地區及北部山區雨勢明顯；小年夜有大陸高壓往台灣來，伴隨寒冷空氣有機會成為入冬以來首波寒流，並逐漸由溼轉乾。初一白天逐漸回溫，到初三天氣穩定，僅花東有零星雨。

今年春節假期天氣冷暖變化幅度大，劉宇其說，周日晚間到小年夜各地氣溫驟降，北部和東半部更顯溼冷；除夕到初一清晨降雨趨緩，轉為乾冷，中部以北、宜花地區有10度以下低溫，北部更有8度左右機會；初一白天起至初三氣溫逐漸回升，但日夜溫差大，初四以後會再次降溫。

今年春節假期長達9天，劉宇其表示，明、後天受東北季風影響，北部及宜花天氣偏涼，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，基宜及雙北山區可能有較大雨勢，提醒民眾返鄉留意路面溼滑。

他說，周日晚間至周一小年夜寒流南下影響，各地天氣明顯轉冷，尤其北部、東半部天氣陰霾有短暫雨，更顯溼冷，中南部山區亦有降雨，高山地區還可能出現結冰或降雪的情形。除夕轉為乾冷，各地天氣晴朗，只有花東地區偶有零星降雨，但夜間清晨感受仍寒冷。

初一白天起寒流減弱，氣溫逐漸回升，但早晚依舊寒冷。劉宇其說，初一至初三各地大多是多雲到晴，僅東半部偶有零星降雨。初四、初五將有鋒面和另一波冷空氣影響，北部和東半部地區降雨機率再度增高，氣溫也會逐漸下降。

至於高山降雪機率，劉宇其說，受寒流影響，周日晚間到小年夜各地3000公尺以上高山有降雪機會，北部、東北部2000公尺以上也有降雪機會。