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空污致肺腺癌有科學依據！醫：身體3警訊代表PM2.5已找上門

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師提醒，先天基因弱點和空污中的PM2.5，已經成為肺部「雙重陷害」的無聲殺手，社會應該共同面對和重視這個健康課題。示意圖／ingimage
醫師提醒，先天基因弱點和空污中的PM2.5，已經成為肺部「雙重陷害」的無聲殺手，社會應該共同面對和重視這個健康課題。示意圖／ingimage

根據環保署空品監測網顯示，今(24)日雲嘉南以北空氣品質普通，高屏地區及部分嘉義地區，敏感族群應減少在戶外劇烈活動，東部則是良好。台北市議員林珍羽日前被確診為肺腺癌第一期，繼藝人汪建民癌逝後，肺腺癌的成因再度引起討論。台北榮總婦女醫學部遺傳優生學主治醫師張家銘，近日在臉書提醒，先天基因上的弱點和空污中的PM2.5影響，已經成為肺部「雙重陷害」的無聲殺手，並認為林珍羽或許只是眾多案例中的縮影，社會應該共同面對和重視這個健康課題。

張家銘說，近日空品不佳，從窗外望出去，又是一片白濛濛，像是被霧籠罩住了一般，若民眾感到喉嚨不舒服、咳嗽變多，甚至整個人提不起勁時，很有可能是PM2.5在作怪。

他解釋，PM2.5和肺腺癌的增加，經科學證實有著密不可分的關係。因為在日常中吸入這些看不見的化學污染粒子時，會悄悄地沉積在肺部細胞上，進而引發免疫系統的異常反應，也就是一般俗稱的發炎。

張家銘說，當發炎發生時，細胞會啟動修復機制，DNA則會開始複製，但在這樣惡劣環境下，DNA複製很容易出錯，甚至產生基因突變，其中則以誘發肺腺癌的EGFR後天基因突變最令人擔憂。而基因決定了個人罹癌的風險，若身上帶有諸如先天NQO1基因變異的特定基因，可能會更難代謝掉空氣中的毒素，而APOBEC基因的變異也可能影響免疫系統與基因修復的能力。

張家銘表示，當身體出現3大警訊，包括：咳嗽變多、痰變黏，甚至感覺過敏症狀加重，就是身體的免疫系統開始反映空污了。

張家銘提醒民眾，在空污嚴重時，應儘量避免或減少外出，降低讓自己曝露在空污的風險中，若必須外出時則建議戴上口罩，在室內的話，可以開啟空氣清淨器。由於抗發炎和抗氧化是首要保護肺部的關鍵，在食物上可多吃具抗發炎和抗氧化效果的食物，來幫助身體抵擋空污造成的傷害，減少發炎與基因突變的機會。

食材的選擇上，張家銘建議，青菜和水果是天然抗氧化劑的來源，內含Omega-3的魚油和亞麻仁油能幫助降低發炎，薑黃也是很好的抗發炎利器，而維他命C和E可以保護細胞，減少自由基的傷害。

張家銘隨後又發文寫道，林珍羽的經歷或許只是眾多案例中的縮影，但這提醒我們必須更加重視這個健康問題，不僅是個體的挑戰，更是社會應該共同面對的課題。

PM2.5 林珍羽 空氣汙染 空氣清淨機 空污 肺腺癌

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