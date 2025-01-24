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冷高壓要來過年了 鄭明典：台灣發生寒流機率的確不低

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
海平面氣壓圖，箭頭所指的冷高壓很強，當地地面氣溫也很低。圖／取自鄭明典臉書
海平面氣壓圖，箭頭所指的冷高壓很強，當地地面氣溫也很低。圖／取自鄭明典臉書

入冬以來第一波寒流預期春節連假影響台灣。前中央氣象局長鄭明典今天r在臉書表示，哈薩克上空冷高壓很強，當地地面氣溫也很低，「就是這個冷高壓要來陪我們過年」。

鄭明典表示，台灣的低溫並不完全看冷高壓，還要看日本海附近是不是有低氣壓系統發展。這次預報上有個很偏西的低壓發展，和冷高壓的移動似乎配合得剛剛好，所以台灣發生寒流的機率的確不低。

中央氣象署表示，周日晚起寒流南下，各地氣溫下降。下周一小年夜至下周三大年初一清晨寒流影響，各地天氣非常寒冷，北部及東北部8至19度、中部10至20度、南部12至22度、花東12至19度；下周三白天起寒流減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍偏冷，日夜溫差大。

寒流 氣溫

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