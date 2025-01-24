春節疏運 花東玉里成功客運加開紅眼班次
春節疏運，台東監理站配合台鐵列車接駁，台東成功至花蓮玉里（玉長公路）客運加開紅眼班次，從24日晚上開始。
交通部公路局台東監理站今天表示，為守護返鄉過節的夜歸旅客，台東監理站特別協調興東客運公司的8181花蓮玉里-台東成功（玉長公路）路線，配合台鐵列車的接駁，於24日、25日及2月1日、2日共加開4班車。
24日傍晚6時30分增開台東成功往花蓮玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵自強號445次及自強號447次 （北上）對號車轉乘。
25日增開清晨3時50分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車普悠瑪5270車次（南下）對號車接駁。
2月1日增開晚上11時30分成功往玉里班次，配合抵達玉里火車站的台鐵紅眼列車普悠瑪5269車次（北上）對號車轉乘。
2月2日增開中午12時40分玉里往成功班次，配合抵達玉里火車站的台鐵自強號410車次、472車次（南下）對號車接駁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言